Penny România vrea să pună pe hartă 30 de noi unități, urmând să angajeze 500 de persoane, anul acesta, după ce afacerile s-au majorat cu 14% în 2021. Retailerul a început deja montarea caselor self-scan și va extinde procesul pe parcusul anului, așteptându-se și în 2022 la o creștere duble-digit a cifrei de afaceri.

Penny a trecut de pragul de 1 miliard de euro, ca cifră de afaceri, în România, în anul care a trecut, raportând o creștere de 14%, cea mai mare din grupul german REWE, pentru al șaptelea an la rând. Pentru anul acesta, prognoza financiară este mult mai dificil de realizat, în contextul inflaționist actual, al pandemiei de Covid-19, al războiului dintre Ucraina și Rusia și al prețurilor în creștere pentru materii prime, de la ambalaje, la energie și carburanți, a explicat Michael Jäger, board member REWE International AG.

„Sunt multe provocări în 2022. Tot timpul am avut, însă, provocări. Cred că vom păstra trendul de creștere în acest an, de double-digit. (...) Va trebui să vedem cum ne descurcăm cu creșterea de preț și creșterea de costuri. Suntem sub presiune mare. Este un an mai greu, dar nu este un an imposibil. Rămânem convinși că putem să ne descurcăm. (...) Nu amânăm planurile de servicii de livrare la domiciliu, pentru că avem o reacție foarte bune din partea clienților. Nu ne oprim, accelerăm”, a explicat și Daniel Gross, CEO-ul Penny, în cadrul unei conferință de presă.

30 de noi magazine Penny în 2022

Baza de clienți a Penny a crescut cu 9,1% în 2021, iar retailerul român a ajuns la două milioane de clienți săptămânal. În primele trei luni din acest an, numărul clienților a crescut, păstrând trendul din anul anterior.

„Este foarte greu de prognozat numărul de clienți și ce o să se întâmple până la finalul anului. Avem deja trei luni și aproape jumătate din acest an și lucrurile merg foarte bine. Atât creșterea like for like, cât și cea generală este mare. Același lucru pot să îl spun și despre bon, dar bonul este ajutat de inflație. Dacă dăm la o partea inflația, frecvența a crescut și arată că suntem pe un drum bun, asta înseamnă că avem mai mulți clienți care ne vizitează în România”, a precizat Gross.

Penny va deschide 30 de magazine noi în țară și va finaliza procesul de remodelare demarat în 2020, urmând să remodeleze 84 de unități, după ce anul trecut alte 100 de puncte au trecut prin proces. La finalul anului, toate magazinele vor fi sub umbrea Penny, iar retailerul va ajunge la 6.300 de angajați, cu 500 de persoane mai mult.

Penny testează casele self-scan în România

Retailerul german a început testarea caselor self-scan în România și analizează intenția clienților de a le folosi, urmând să extindă proiect în mai multe magazine de pe plan local. Strategia digitală ar putea continua cu deschiderea propriului magazin online, care s-ar putea realiza până în 2029.

„Cu siguranță o să fie și un magazin online în România, dar nu vă pot spune acum concret. O să îl facem atunci când o să aibă un business case pozitiv. Cu cât o să vedem mai mulți clienți care să fie dispuși să acceseze tot pachetul, atunci cu siguranță o să venim cu magazinul, pentru că, din punct de vedere tehnic, în unul-doi ani, nu o să mai fie o provocare, o să fie commodity”, a explicat Gross.

Până la deschiderea propriului magazin online, Penny se va concentra pe extinderea parteneriatului cu livratorul Glovo, care există deja în 140 de locații și pe integrarea în mai multe platforme de marketplace, retailerul fiind deja prezent în aplicații precum Glovo.

Penny este conceptul grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua Penny în România este alcătuită din 308 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 5.800 de angajați.

