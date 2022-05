În toată lumea sunt, în acest moment, 806 restaurante Dodo Pizza, dintre care, în România, 2 în Brașov și 5 în București. Perioada pandemiei a oprit temporar extinderea, dar Sergiu Bolocan estimează că se va ajunge la 55 de pizzerii în România și că, până în 2030, poate ajunge numărul unu pe această piață.

Dodo IS, ingredientul digital al Dodo Pizza

De ce ar alege Dodo Pizza cineva care vrea să intre într-o franciză? În spatele vitezei cu care s-a extins rețeaua la nivel global se află un sistem digital extrem de puternic, Dodo IS, care combină aplicațiile pentru comenzi, livrare și stocuri cu analiza de date în timp real.

”În fiecare săptămână vine câte o versiune nouă”, spune Sergiu Bolocan. Rețeaua Dodo are aproximativ 180 de IT-iști care lucrează la acest sistem, iar conexiunea la Internet este esențială pentru fiecare restaurant, care trebuie să fie tot timpul conectat la cloud. ”Nici bonuri nu putem scoate dacă nu avem Internet”, spune managerul rețelei din România. În același timp, dispozitivele folosite - tablete, televizoare, laptopuri - sunt unele obișnuite, nu un hardware proprietar, astfel că nu au costuri speciale.

În acest moment, în rețeaua Dodo Pizza sunt 806 de pizzerii la nivel mondial, iar fiecare are cam 50 de echipamente conectate la sistem: televizoare, monitoare cu meniuri, casierie etc. Toate acestea trimit permanent solicitări către sistem, dar și date, care sunt integrate într-o interfață de analytics.

În bucătăria oricărei pizzerii din rețea sunt peste tot tablete conectate la cloud, care nu doar că afișează comenzile, dar și transmit în rețea date cum ar fi viteza de preparare, tipurile de pizza cerute într-un restaurant sau stocurile de ingrediente.

Chiar și etichetele cutiilor cu ingrediente, care afișează data de expirare, sunt scoase la o imprimantă conectată la acest cloud - o idee care s-a născut în România, povestește Sergiu Bolocan, ”din cauză că ne tot încurcam să calculăm în februarie, când avea ba 28, ba 29 de zile”.

În Dodo IS se poate vedea cât se vinde pe livrare, cât se vinde pe restaurant, care e productivitatea, câte produse se produc de om pe oră, câte comenzi pe livrator s-au livrat, câte comenzi pe cursă ia livratorul etc. Aceștia sunt parametri de eficiență, date care sunt accesibile francizatului, optimizează costurile și automatizează extrem de multe procese.

Clienții vor să fie serviți bine, să fie serviți fără greșeli, să fie reparate greșelile și cerut scuze oricât de mare ar fi compania, iar feed-back-ul să fie bun și să fie uman. De aceea insist să răspundem la mesaje de la om la om, nu de la companie la om.

Sergiu Bolocan, General Manager Dodo Pizza România

De pildă, există un parametru privind certificatele pentru o pizza gratis atunci când comanda depășește o oră. Acest parametru nu poate depăși 2%; dacă depășește, este o problemă. Ce nu este digitalizat - și probabil nu va fi în viitorul apropiat - este partea de preparare a unei pizza.

Cât costă franciza Dodo Pizza

În România, pentru a cumpăra franciza Dodo Pizza costă 10.000 de euro per unitate, plus TVA. Redevența este de 3,5% în primul an și de 5% din al doilea an. De asemnea, taxa de marketing este de 3% și se percepe din al doilea an. Francizatul are acces complet la Dodo IS.

Nu e vreun secret magic, care te face să fii mai bun decât altcineva: important este sistemul. Cum îți aranjezi sistemul. Se greșește când se pune prea multă presiune pe factorul uman. De aceea este foarte importantă partea de IT, care te ajută să nu te încarci cu atât de multă informație încât să poți să greșești. Sergiu Bolocan, General Manager Dodo Pizza România

Costurile aproximative pentru a deschide o locație sunt de 80.000 – 100.000 de euro în cazul unei locații de tip “express” cu livrare ( într-un food court dintr-un mall) și de 150.000 – 230.000 de euro în cazul unei unități “city format”, care presupune nu doar livrare ci și sală de mese și loc de joacă pentru copii. Durata minimă a unui contract este de 5 ani.

”Singurul nostru dezavantaj este «biletul de intrare». O locație de acest tip necesită o investiție mare și spunem asta onest. O locație de cafenea mică e 10.000 - 15.000 euro, dar acolo nu ai cum să ajungi la vânzări de un milion de euro pe an”, a explicat Sergiu Bolocan.

Cât de repede se recuperează investiția

În acest moment, cea mai mare locație Dodo Pizza este și prima fondată, cea din Brașov, care în ianuarie 2022 a atins un record de 600.000 de lei pe lună și se îndreaptă spre vânzări de 1,5 milioane euro pe an. Potențialul fiecărui restaurant din rețea, ce deservește o zonă de livrare de 200.000 de oameni, este să ajungă la vânzări de 450.000-500.000 lei pe lună.

”Ca proiecție, recuperarea investiției nu e liniară, e progresivă. Restaurantul o ia din loc cu vânzări mai modeste și depinde foarte mult cum își face treaba francizatul, cât de implicat este. E foarte implicat ca francizatul să fie și managerul locației. E vorba de «skin in the game» și de motivația ta ca antreprenor, să faci performanță în orașul tău. Recuperarea investiției este între doi și trei ani”, explică Sergiu Bolocan.

Privind rentabilitatea unei locații, el o dă ca exemplu pe cea din mall-ul din Brașov, care a obținut în martie, după eliminarea restricțiilor, un profit de 58.000 de lei, adică 34% din vânzări de 168.000 de lei. În acest caz, rentabilitatea e mare și pentru că se fac vânzări fără livrare, care costă între 15-20%.

Foto: wall-street.ro

