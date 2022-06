Elvețienii de la Clariant au construit în comuna Podari, județul Dolj o fabrică de tipul celor din Germania, care folosește tehnologia sunliquid pentru a produce etanol celulozic, un combustibil realizat din procesarea paielor din grâu. La patru ani de la începerea lucrărilor, fabrica este aproape gata de funcționare, în urma unei investiții de 140 de milioane de euro, din care 40 de milioane de euro sunt bani primiți de la Uniunea Europeană. Cum arată fabrica în care paiele din Oltenia se transformă în combustibil alternativ, care poate ajuta România să se alinieze mai rapid la o energie verde?

Decizia de a investi într-o fabrică de etanol celulozic în România a venit în 2017, când Clariant a cumpărat un teren de 10 hectare din apropiere de Craiova, pe fostele platforme ale unor fabrici de ulei și zahăr. Fabrica din Podari, judetul Dolj a început să fie construită în 2019, iar spre finalul lui 2021 a fost dată în folosință pentru testare. Este de așteptat ca începând cu data de 1 iunie aceasta să fie 100% funcțională.

Ce este etanolul celulozic și de ce este important

Pe scurt, etanolul celulozic este un biocombustibil avansat, neutru din punct de vedere al dioxidului de carbon, care poate fi utilizat în industria auto, drept combustibil pentru mașini. Producţia de etanol celulozic se realizează din reziduuri agricole (paie de grâu, coceni de porumb și chiar rămășițe crude de la vița de vie). Important de precizat este că biocombustibilii și produsele biochimice produse din reziduuri agricole au un rol esențial în reducerea amprentei de carbon, mai ales în contextul angajamentului asumat de UE de reducere a emisiilor de carbon cu cel puţin 55% până în 2030

România a devenit un punct de referință pe harta investițiilor încă de acum doi ani, când compania elvețiană a început construcția unei fabrici de etanol celulozic, în comuna Podari, din județul Dolj. Fabrica va procesa aproximativ 250.000 de tone de paie pentru a produce 50.000 de tone de etanol celulozic pe an. Pentru a asigurara necesarul de materie primă necesară, Clariant a semnat contracte cu peste 300 de fermieri locali, dar și cu alți furnizori externi.

Activitatea de strângere a paielor este una care se desfășoară îfntr-o perioadă foarte scurtă de timp. Deci sunt practic 4-6 săptămâni, când trebuie să aducem 250.000 de paie pe care trebuie să le manevram, să le stocăm și să le avem pregătite. Dacă ar fi să facem acest lucru manual, ar fi foarte greu, prin urmare avem programe digitalizate prin care facem asta. Noi mapăm terenurile și practic fiecare știe exact unde trebuie să se ducă, există această coordonare că îți permite să știi unde se află fiecare, de la cel care balaotează până la cel care transportă. Trebuie să te miști, repede, pe fermieri nu poți să îi încurci la activitățile care urmează după recoltare. De aceea avem o soluție care oferă o precizie și digitalizare. Citeste si: Compania elvețiană Clariant începe un parteneriat cu Universitatea... Dragoş Gavriluţă, director de proiect al fabricii Clariant România

Produsele derivate din procesul de producție, din fabrica de la Podari, vor fi utilizate pentru obținerea de energie regenerabilă astfel încât fabrica să fie independentă de sursele de energie fosilă. Prin urmare, etanolul celulozic rezultat este un biocombustibil aproape neutru din punct de vedere al dioxidului de carbon.

Dragoș Gavriluță: „Lumea mă întreabă des dacă am găsit forță de muncă. Le spun că am găsit oameni foarte buni”

Până acum, fabrica funcționa în teste urmând ca zilele următoarea aceasta să devină oficial funcțională. Compania a angrenat până acum în activitatea sa 100 de persoane, o parte dintre acestea fiind recrutate încă de anul trecut. Unii dintre cei selectați au fost trimiși în Germania, la uzina pre-comercială sunliquid din Straubing, loc în care au urmat un program intensiv de training. Liderul fabricii de la Dolj spune că recrutările vor continua, urmând să mai fie angajate în lunile următoarea aproximativ 10 persoane.

„Dintre acești 100 de angajați, 15-20% sunt din comuna Podari. E important pentru noi pentru că vrem să fim parte din comunitate, vrem să dăm joburile celor de aici. Unii dintre ei s-au pregătit în Germania, la fabrica demonstrativă unde au fost ajutăți de colegii noștri. Lumea mă întreabă des dacă am găsit forță de muncă și le spun că da, am găsit, am găsit oameni foarte buni. Noi angajăm în funcție de atitudinea pe care o are un om, că de pregătit putem să îl pregătim, avem oameni care îl ajută, important e să vrea el. am fost norocoși din punctul acesta de vedere. Facem în continuare angajări, vrem să ajungem până la 110 oameni”, a mai declarat Dragoş Gavriluţă, directorul de proiect al fabricii Clariant România.

Sursa foto: Clariant

