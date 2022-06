CE aprobă o schemă europeană de ajutoare pentru IMM-urile românești

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească de 357 milioane de euro, pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii ("IMM-uri") afectate de pandemia de coronavirus, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Comisia Europeană a mai aprobat și o schemă românească de 605 milioane de euro, pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii active în sectorul construcţiilor afectate de pandemia de coronavirus,

Schema a fost aprobată în cadrul Cadrului temporar de ajutor de stat.



Măsura are ca scop abordarea nevoilor de lichiditate ale beneficiarilor eligibili prin stimularea investiţiilor în zonele urbane, pentru atingerea unor obiective precum digitalizarea activităţii, alinierea sau îmbunătăţirea standardelor de mediu sau creşterea capacităţii de producţie.



În cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unei garanţii care se acordă la împrumuturi pentru investiţii, cât şi la împrumuturi pentru capitalul de lucru, acoperind până la 90% din creditele acordate de instituţiile de credit, şi subvenţii directe. Valoarea nominală totală a garanţiilor va fi de aproximativ 303 milioane de euro, în timp ce bugetul total alocat pentru granturi directe va fi de aproximativ 54 milioane de euro. Granturile directe vor acoperi anumite comisioane aferente garanţiei de stat, o parte din dobânda împrumuturilor şi o cotă de maximum 10% din împrumut.



Comisia a constatat că schema românească este în conformitate cu condiţiile stabilite în Cadrul temporar. În special, atunci când este vorba de ajutor sub formă de garanţii pentru împrumuturi, garanţia se referă atât la împrumuturi pentru investiţii, cât şi la împrumuturi pentru capitalul de lucru, durata maximă a unei garanţii este de şase ani, şi primele de garanţie respectă nivelurile minime stabilite în cadrul temporar.



În privinţa sumelor limitate de ajutor sub formă de granturi directe, ajutorul nu va depăşi 2,3 milioane de euro per beneficiar. În cadrul ambelor măsuri, ajutorul va fi acordat până la 30 iunie 2022.



Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o tulburare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile stabilite în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

