Comisia Europeană a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care aduce României 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Potrivit sursei citate, Comisia Europeană a aprobat în data de 20 octombrie decizia privind autorizarea plăţii primei tranşe de plată a sprijinului nerambursabil şi a primei tranşe de plată a sprijinului sub formă de împrumut pentru România. În urma acestei decizii, suma primită de ţara noastră va fi de 2,6 miliarde de euro, fiind luate în considerare sumele din prefinanţare deja primite de România, conform Agerpres.ro.



"Este un moment prin care se confirmă efortul consolidat la nivel guvernamental, care s-a concretizat în îndeplinirea ţintelor şi jaloanelor asumate de România pentru ultimul trimestru al anului trecut şi transpuse în reforme de interes major pentru ţara noastră. Realist vorbind, este doar începutul unui lung drum pe care îl avem în faţă, dar care, dacă vom duce la bun sfârşit aspectele cheie din Plan, va însemna impulsionarea economiei şi generarea unui efect multiplicator solid pentru investiţiile în autostrăzi, infrastructura feroviară, şcoli, infrastructura spitalicească şi tot ceea ce înseamnă consolidarea economiei româneşti", a transmis ministrul Marcel Boloş.



Decizia prevede aprobarea primei tranşe a sprijinului nerambursabil, în valoare de 2,037 milioane euro. În conformitate cu Acordul de finanţare încheiat între Comisie şi România în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241, suma de 264,829 milioane euro se utilizează pentru lichidarea prefinanţării contribuţiei financiare, iar suma de 1,772 miliarde euro se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de finanţare, precizează MIPE.



De asemenea, decizia prevede aprobarea primei tranşe a sprijinului sub formă de împrumut, în valoare de 907,669 milioane euro. Suma de 117,997 milioane euro se utilizează pentru lichidarea prefinanţării împrumutului, iar suma de 789,672 milioane euro se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de împrumut.



Astfel, efectuarea plăţii pentru prima cerere de plată a celor aproximativ 3 miliarde de euro, din care 2,03 miliarde euro, va avea loc în următoarele zile, reprezentând sprijin financiar nerambursabil şi 0,90 miliarde euro sprijin sub formă de împrumut, vor susţine investiţiile şi reformele asumate de România, subliniază reprezentanţii ministerului.



CE a furnizat comisiei competente a Parlamentului European o prezentare generală a constatărilor sale preliminare privind atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor şi a ţintelor relevante. Ulterior, Comitetul economic şi financiar a fost de acord cu evaluarea preliminară pozitivă a Comisiei şi a fost de părere că România a atins în mod satisfăcător toate jaloanele şi ţintele aferente cererii de plată. În evaluarea sa, Comisia a ţinut seama de avizul Comitetului Economic şi Financiar.



Prima cerere de plată, transmisă la 31 mai 2022, a cuprins cele 21 de ţintele şi jaloanele aferente trimestrului IV din 2021. Odată cu transmiterea cererii de plată, au fost transmise Comisiei toate documentele justificative privind îndeplinirea satisfăcătoare a ţintelor şi jaloanelor, aceasta fiind o condiţie obligatorie. În total au fost încărcate în sistemul electronic al Comisiei 180 de documente justificative aferente jaloanelor/ţintelor incluse.



La 15 septembrie, evaluarea Comisiei asupra îndeplinirii celor 21 de ţinte şi jaloane aferente primei cereri de plată din cadrul PNRR a fost avizată şi trimisă către Comitetul Economic şi Financiar (ECOFIN), care a aprobat-o ulterior.



La acel moment, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmitea că avizul pozitiv vine ca urmare a "progreselor bune şi rapide în punerea în aplicarea primului set de reforme şi investiţii din cadrul planului".



Următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate României prin PNRR va avea o valoare totală de 3,2 miliarde euro din care 2,1 milioane euro sprijin financiar nerambursabil şi 1,09 milioane euro sprijin sub formă de împrumut şi vizează îndeplinirea a 51 de jaloane/ţinte aferente trimestrului I 2022 şi trimestrului II 2022.



România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aproximativ 14,24 miliarde euro şi împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. Pentru implementarea PNRR, România a încasat deja două tranşe de prefinanţare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 şi în ianuarie 2022.

