Noutăți pe mesele consumatorilor: Lăptăria cu Caimac lansează trei noi tipuri de unt

Lăptăria cu Caimac, producător de lactate 100% românești, lansează trei tipuri de unt: Untul cel lăptos, Untul cel sărat-afumat și Untul cel cu leurdă, acestea fiind deja disponibile în marile lanțuri de magazine și online, pe Freshful.ro.

Noua gamă de unturi este cea mai recentă extindere a portofoliului de produse al Lăptăriei cu Caimac. În ultimul an, alte trei noi produse au fost lansate pe piață: Iaurtul cu miere și polen, Rotocolul de cașcaval și Iaurtul răcoros.

De asemenea, compania plănuiește extinderea continuă a gamei de produse anul acesta, după lansarea untului, concentrându-se pe categoria de băuturi pe bază de lapte sau iaurt, brânzeturi maturate și brânzeturi cremoase.

„Am ascultat de consumatorii noștri, care și-au dorit foarte mult untul, iar după o lungă serie de teste și experimente am ajuns, într-un final, la trei tipuri de unt (...): Untul cel lăptos, Untul cel sărat-afumat și Untul cel cu leurdă. Am vrut să acoperim o paletă largă de rețete care se bazează pe unt, de la mic-dejun și până la cină. Astfel, am ajuns la aceste trei variante (...)”, a declarat e Mădălina Cocan, CEO Agroserv Măriuța.

Produsele Lăptăria cu Caimac pot fi găsite în peste 400 de magazine mici și băcănii.

În 2021, cele mai bine vândute produse ale companiei au fost Laptele, Iaurtul natural și Smântâna dolofană, acestea fiind accesibile în peste 2.500 de magazine fizice, precum Mega Image, Carrefour, Auchan, Cora, Profi, Carrefour Market/Express, Selgros sau Metro, dar și online pe Freshful.ro, Bolt Market, sau alte platforme.

Sursa foto: Lăptăria cu Caimac

