Noi produse în cafenelele 5 to go: compania a lansat o gamă de capsule

5 to go lansează din această lună o gamă de capsule, dedicată segmentului retail. Capsulele vor fi disponibile, pentru început, în 3 sortimente compatibile Nespresso - Colombia L’esperienza, Urban Crema și Esclusivo.

Colombia L’esperienza are o textură cremoasă, notele fine de citrice și caramel ale cafelei Colombia Single Origin aflându-se în topul celor mai apreciate sortimente. Urban Crema este un mix între notele fine, dulci și cremoase ale cafelei Arabica și gustul puternic și amărui, cu un touch de ciocolată, al cafelei Robusta. Esclusivo 100% Arabica te inspiră cu notele fine de ciocolată și aroma romantică, ideală pentru ritualul de dimineață.

Vestea bună este că pregătim două noi arome pentru capsulele compatibile Nespresso și suntem în proces de dezvoltare a capsulelor compatibile Dolce Gusto. Obiectivul este de a obține acoperire numerică în retailul modern, cu un target de prezență de 30% în primul an de la lansare. Radu Savopol, cofondator 5 to go

La selecția gamei de capsule 5 to go a contribuit Vlad Ștefănescu, cel care se ocupă de pregătirea fiecărui barista din echipă. Barista multiplu premiat la nivel național, obținând locul 1 la categoria „Cel mai bun Barista“ în anul 2021 și 2019, respectiv locul 2 în anul 2018, și locul 1 a categoria „Cel mai bun Bartender“ în 2018 și 2019, în cadrul Horeca Awards, Vlad face parte din echipa 5 to go de 5 ani.

Consider că accesul la cafea de calitate, acasă sau în cafenele, va crește apetitul consumatorului român pentru produse premium cu gust și va contribui la dezvoltarea culturii cafelei în țara noastră. Vlad Ștefănescu, barista și ambasador al gamei de capsule 5 to go

Gama de capsule 5 to go este poziționată premium și se adresează consumatorilor tineri, persoane active social, cu un stil de viață echilibrat, care apreciază brandurile românești, la un preț accesibil.

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent a ajuns la peste 350 de cafenele și este unul dintre cele mai mari lanțuri de cafenele din Europa de Est, dar și una dintre cele mai accesate francize din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate.

