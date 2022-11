Compania elveţiană Glencore, specializată în tranzacţii cu materii prime, a fost condamnată joi de un tribunal din Londra la plata sumei de 280 de milioane de lire sterline (peste 320 de milioane de euro) pentru fapte de corupţie în Africa, un verdict fără precedent

Ancheta britanică, iniţiată în anul 2019, a relevat că Glencore, prin intermediul unor angajaţi şi agenţi, a plătit peste 28 de milioane de dolari mită pentru a obţine acces preferenţial la petrol în Nigeria, Camerun, Coasta de Fildeş, Guineea Ecuatorială şi Sudanul de Sud. Mari sume cash erau adesea transportate cu avioane private.

Compania are de achitat penalități de peste 1 miliard de dolari și în SUA

Compania elveţiană a pledat vinovată în procesul din Marea Britanie şi va trebui să plătească 280 de milioane de lire sterline, sumă constând în confiscarea unor active obţinute ilegal în valoare 93 de milioane de lire, o amendă de 183 de milioane de lire, plus cheltuielile de judecată, conform Agerpres.

Această societate, care deţine numeroase mine de cupru şi de cărbune, a anunţat în luna mai că a încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu autorităţile judiciare din Marea Britanie, SUA şi Brazilia pentru fapte de corupţie comise în Africa şi America de Sud şi pentru manipularea pieţelor petroliere.

În cadrul acestor acorduri, Glencore a menţionat că are în vedere plata unor penalităţi de 1,02 miliarde de dolari în SUA şi de 40 de milioane de dolari în Brazilia.

Glencore, condamnată și pentru livrările de țiței din România

În 2015, Glencore a fost obligată de justiția britanică să plătească OMV Petrom 40 de milioane de dolari pentru ca a livrat petrol de slaba calitate în România, in anii ’90.

"Evenimentele au avut loc in urma cu 20 de ani, iar angajatii din perioada respectiva au plecat de mult din companie", preciza atunci Glencore.

Marc Rich, fondatorul Glencore, decedat in 2013, a fost trader international de marfuri, manager de fonduri de investiții și om de afaceri. Este cunoscut pentru faptul ca a fondat Glencore si pentru ca a fost pus inculpat in Statele Unite pentru acuzatii la nivel federal de evaziune fiscala si tranzacții ilegale cu țiței cu Iranul. La momentul inculpării, Rich se afla in Elveția și nu s-a mai intors in SUA. El a beneficiat de o gratiere controversata din partea Bill Clinton, pe 20 ianuarie 2001, în ultima zi de mandat a președintelui american.

