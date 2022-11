Sfaturi de la retaileri pentru cumpărăturile de Black Friday. La ce să fim atenți

Cea de-a doua zi a evenimentului retailArena, organizat de Wall-Sreet.ro și Retail.ro, a început cu un panel dedicat Black Friday, cea mai importantă perioadă de reduceri din an. Answear, eMAG, Modivo, Glami.ro, dar și FAN Courier au fost alături de noi pentru a ne oferi sfaturi despre cumpărăturile de Black Friday din acest an. Principalul îndemn? Să nu zăbovim prea mult asupra produselor alese.

În mod cert, pandemia, dar și războiul și inflația au condus la schimbarea drastică a comportamentului de consum al românilor. Așa cum ne-au povestit retailerii invitați în cadrul panelului Black Friday 2022: What to expect from this year's edition, românii sunt mult mai cumpătați în 2022.

”Avem de-a face cu un consumator mai cumpătat, dar axat pe reducere. Românii caută produsele cu cel mai bun preț”, a declarat Elena Cobianu, Business Development Manager Glami.ro.

În plus, clientul din prezent caută produse noi și vrea să fie din ce în ce mai informat asupra cumpărăturilor realizate.

„Vedem și o maturizare a clientului. În continuare, persistă căutările pentru detergenți și mâncare pentru câini, dar avem consumatori care descoperă produse noi pe site, produse despre care nici eu nu știu de multe ori când au ajuns acolo”, a declarat Stejara Pircan, vicepreședinte eMAG.

De asemenea, retailerii au făcut comparație între consumatorii online și cei offline, precizând că stocurile din offline nu sunt întotdeauna suficiente.

”Vom deschide doua magazine în același mall, Mega Mall, Modivo și ePantofi. Vom avea concepte diferite, cu o zonă de probă mai mare, cu un depozit mai mare. Mergem către ideea de omnichannel la următorul nivel. Cu toate acestea, stocul de produse din offline va fi mai mic decât cel din online”, a declarat Marinela Neacșu, Marketing Manager Modivo România.

Sfaturi de la retaileri pentru cumpărăturile de Black Friday

Unul dintre principalele sfaturi indicate de retaileri a fost să nu zăbovim prea mult asupra produselor alese.

”Sunt trei săptămâni de reduceri în cazul Answear, însă consumatorii ar trebui să se grăbească. Stocul de produse este comun pentru zece țări”, a declarat Raluca Radu, CEO Answear.

Un alt sfat a vizat completarea din timp a datelor corecte de contact în aplicații, deoarece ajută la transmiterea mai rapidă a comenzii.

”Consumatorii ar trebui să fie pregătiți cu datele completate corect în conturile din aplicații. Să existe stabilită metoda de livrare preferată sau easybox-ul apropiat, cardul să fie deja salvat în aplicație, pentru ca produsele să ajungă cât mai rapid la operator”, a declarat Pircan, vicepreședinte eMAG.

Folosirea, cu precădere, a aplicațiilor mobile. De regulă, reducerile apar mai întâi în aplicațiile mobile , după care pe site-urile companiilor.

, după care pe site-urile companiilor. Atenție și la lista produselor favorite, deoarece multe se pot schimba.

”E bine ca oamenii să aibă un wishlist, dar mare atenție la frecvența cu care produsele se schimbă. În plus, produse noi pot intra la reducere, deci ar fi bine să nu ne limităm doar la acea listă de produse dorite”, a completat Neacșu.

Personalizarea categoriilor de produse pe site, acolo unde este cazul.

”Pe Glami.ro există un chestionar care ajută la personalizarea produselor pe site. Prin completarea acestuia, clienții pot beneficia de o extravizibilitate a produselor pe care și le doresc mai mult”, a mai spus Cobianu.

Folosirea opțiunii Buy Now Pay Later sau plății în rate.

Retailerii au amintit și de opțiunile de plată în rate, din ce în ce mai răspândite în prezent. ePantofi și Modivo promovează măsura Buy Now Pay Later, dar și Answear pregătește terenul pentru lansarea soluției.

Sursa foto: Ovidiu UDR/ retailArena 2022

