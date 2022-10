Grupul CCC, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de încălțăminte din regiune, urmează să deschidă primul său magazin fizic din România în care clienții vor avea acces la produsele vândute momentan doar online, pe Modivo.ro și ePantofi. Prezentă la evenimentul E-innovation - Alternative Methods to Grow in E-commerce, powered by PayPo, Marinela Neacșu, Marketing Manager România pentru Modivo, a oferit o serie de detalii despre deschiderea magazinului și formatul despre care spune că este unul „atipic”.