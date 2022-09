Auchan, Altex, ETI sau Modivo, printre companiile prezente la European Digital Commerce pe 12 octombrie. Înscrie-te acum!

European Digital Commerce powered by VTEX a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de comerț din regiune, reunind sute de specialiști, zeci de vorbitori și ore întregi de conținut premium. Pe 12 octombrie 2022, pregătește-te pentru o zi întreagă cu dezbateri interactive, prezentări practice și networking de calitate. Te poți înscrie gratuit în platformă, sau poți alege să fii prezent în sală, pentru a interacționa LIVE cu speakerii și participanții, dar și a te relaxa în cadrul unui cocktail party exclusivist.

Evenimentul este gândit pentru a genera oportunități de business și conținut valoros pentru tine și business-ul pe care îl reprezinți. Cum te poți adapta la mediile economice și geostrategice provocatoare cu care ne confruntăm astăzi? Ce instrumente ar trebui să utilizați pentru a interacționa cu clienții și a-i convinge să cumpere mai mult și mai des? Vom discuta, printre altele, și despre tehnologiile viitoare și cum vei putea să îți depășești concurența prin intermediul acestora.

Toate aceste subiecte și multe altele vor fi acoperite în timpul celor peste opt ore de conținut din cadrul European Digital Commerce (EDC). Datorită interesului ridicat arătat edițiilor anterioare, EDC va acoperi întreaga zi cu paneluri în care analizăm eficient diferitele verticale ale industriei și cu prezentări cu informații relevante și exclusive.

EDC vă oferă opt ore pentru a afla noi tendințe și noi instrumente aplicabile în retail și pentru a interacționa cu câțiva dintre cei mai titrați C-Level Executives din industrie. FMCG; Grocery, fashion, electroIT, DIY, sunt doar câteva dintre verticalele pe care le vom acoperi pe 12 octombrie. În plus, evenimentul va reuni specialiști SEO, PPC și experți în platforme de ecommerce.

Speakeri și companii prezente la eveniment

Printre speakerii din acest an se numără Stephane Batoux (CEO ETI Internațional), Laura Nica (Director Ecommerce Auchan Retail), Marinela Neacșu (Growth Manager Modivo/ePantofi.ro), Dan Sturza (Vice President of Business Development la Elefant.ro), Cristi Movilă ( Eastern Europe General Manager VTEX), Edvin Abdulachin (Director Comercial Altex), Mihai Pătrașcu (CEO EvoMag.ro), Roxana Dumitru (Marketing Manager De’Longhi România), Mihaela Sima (Head of Ecommerce Studio Moderna) și mulți alții.

În cadrul evenimentului va fi prezent și Sebastian Burduja, Ministrul Cercetării, Inovației și Digitalizarii din România, care va prezenta perspectiva unei instituții de stat asupra comerțului digital și va răspunde întrebărilor participanților.

European Digital Commerce va avea loc pe 12 octombrie și vei putea participa înscriindu-te atât în platforma Internet Corp., online, cât și fizic, la Le Chateau, București.

Înscrie-te acum pentru a rămâne informat și a câștiga avantaje competiționale într-o industrie din ce în ce mai dinamică și mai competitivă, aceea a retailului digital.

