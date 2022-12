Apa Nova: Suspendarea PUZ-urilor au prelungit la 13 ani perioada de investiții în infrastructura Bucureștiului

Apa Nova are un program de investiții obligatorii amuzat în modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare, care se ridică la 239 de milioane de euro, care era estimat inițial să fie completat în 11 ani, dar, din cauza blocajului urbanistic din Capitală, finalizarea investițiilor este deja întârziată cu 2 ani.

Programul de investiții obligatoriu al celor de la Apa Nova a fost agreat în așa fel încât investițiile să nu se resimtă în tarifele către consumatori, iar întârzierile vor pune presiune pe indicatorii economici ai companiei, care își poate recupera investiția pe un orizont de timp îndelungat, iar orice întârziere afectează posibilitatea Apa Nova de a recupera investițiile.

Cu atât mai mult cu cât Apa Nova nu investește în rețelele sale, compania fiind doar concesionarul infrastructurii pe care o administrează la nivelul Bucureștiului, iar investițiile au venit ca o impunere din partea autorităților.

Problema e că, pe lângă complexitatea lucrărilor de modernizare a infrastructurilor pe care le administrează, programul de investiții este afectat și de blocajul urbanistic, deoarece în anumite zone ale orașului nu se poate interveni din cauza lipsei PUZ-urilor.

Potrivit directorului general adjunct al Apa Nova, Andrei Hoștiuc, la nivel anului 2018, municipalitatea a spus că vrea să adapteze infrastructura pentru a corespunde necesarului actual, pentru că parametri de acum 20 de ani nu mai corespundeau cu nevoile curente și au inclus și o componentă obligatorie de investiții pentru compania care se ocupă de rețelele de apă și canalizare din București.

„Această componentă a venit din masterplan. Trebuie să înțelegem că orice municipalitate are obligația de a avea niște masterplanuri de dezvoltare, locale și regionale, care să fie integrate cu toate tipurile de infrastructură, dar și aliniate cu Planul de Urbanism General (PUG), care datează din anul 2000. Este foarte important, pentru că acest PUG ar trebui să ne spună cum ar trebui să arate Bucureștiul.

La solicitarea primăriei, am executat acest masterplan pentru rețelele de apă și canalizare. Evident, când am realizat acest masterplan, am luat cerut expertiză și din partea autorităților locale, numai că acum, știm cu toții că, PUZ-urile sunt blocate, iar PUG-ul nu este validat”, a mai spus Andrei Hoștiuc.

În condițiile în care Bucureștiul are 2.500 km rețea de apă și 2.450 km rețea de canalizare, necesarul de investiții este unul uriaș, iar bugetul inițial estimat în 2019 era estimat la 2 miliarde de euro, iar Apa Nova are alocat un proiect de investiții obligatoriu de 239 de milioane de euro.

Perioada estimată inițial era de 11 ani, pentru axele de investiții asumate de Apa Nova. Dacă estimările inițiale legate de buget sunt afectate de contextul macroeconomic, de inflație, de scumpirea materialelor și a forței de muncă, și așa mai departe, întârzierile vin mai degrabă din cauza problemelor legate de birocrație și de politicile de urbanism.

Unele secțiuni din infrastructură ar putea să nu fie modernizate din cauza PUZ-urilor

Potrivit oficialului Apa Nova, blocajul PUZ-urilor a determinat deja o întârziere în planurile inițiale, iar asta s-ar putea răsfrânge și asupra nivelului investițiilor.

„Suma totală prevăzută pentru investiții include toate cele patru axe. Pe unele axe s-ar putea să cheltuim mai puțin. Vom avea o discuție și cu primăria. Dacă nu putem investi în anumite axe, vom investi pe celelalte. Nu putem aștepta. Și așa, cu cei 11 ani, administrativ, vom ajunge undeva la 13 ani. Nici noi nu avem interesul să o lungim foarte mult, pentru că trebuie să luăm în calcul și perioada de amortizare.

Avem și noi nevoie să recuperăm aceste investiții, pentru că nu o luăm rețeaua cu noi. Oricum, investițiile noastre se vor încadra în bugetul de 239 de milioane de euro. Asta înseamnă că, dacă vor crește costurile, vom executa lucrări pe o porțiune ceva mai mică de infrastructură”, a precizat Andrei Hoștiuc.

Potrivit acestuia, Apa Nova derulează programul de investiții obligatorii deja de 18 luni, perioadă în care a cheltuit deja 38,5 milioane de euro. Până la finele anului, compania va ajunge la circa 42 de km de rețea de apă reabilitate și modernizată, dar și 30 km de rețea de canalizare în care investit.

Pentru anul viitor compania are stabilit un buget de 28,5 mil. euro alocat pentru programul de investiții obligatoriu, iar pentru 2023 și 2024 speră să finalizeze investiții în alți 50 de km de rețea de apă și 40 de km de rețea de canalizare.

