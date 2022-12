Lactate de Ibănești, brandul comercializat de MIRDATOD Prod, afacere de familie 100% românească, se extinde la nivel național și se pregătește de ancorarea pe piața internațională. Brandul este cunoscut pentru rețetele cu tradiție pentru producția de lactate naturale, produse din lapte crud.

Afacerea familiei Todoran, preluată de frații Mircea și David Todoran de la părinți și extinsă ulterior, procesează zilnic aproape 100.000 litri de lapte, în fabrica de lactate Mirdatod Prod.

Laptele este achiziționat zilnic de la producătorii de pe Valea Gurghiului, coagulând, însă, și producția din alte zone ale județelor Mureș, Harghita, Alba și Cluj.

Telemeaua de Ibănești, recunoscută la nivel european prin acordarea titlului Denumire de Origine Protejată (DOP), se fabrică din laptele obținut de la vacile ce pășunează pe arealul cu floră spontană al comunelor Ibănești, Gurghiu și Hodac.

”Cu multe obstacole am reușit să obținem de la Uniunea Europeană certificatul de produs cu denumire de origine protejată (DOP) pentru Telemeaua de Ibănești. Dosarul pentru obținerea acestei certificări a însumat peste 400 de file, dar argumentul suprem a fost mostra de Telemea de Ibănești pusă pe masă la Bruxelles.”, a punctat David Todoran, proprietarul MIRDATOD Prod, deținător brand Lactate de Ibănești.

Portofoliul de produse Lactate de Ibănești include: Telemeua de Ibănești, varietăți de cașcaval de la rețeta clasică, la cașcaval afumat sau ruladă de cașcaval cu boia și piper, urdă, brânză de burduf păstrată în bășică naturală de porc, smântână, mozzarella, iaurt, chefir, sana și chiar Unt de Ibănești.

Pe lângă produsele de bază, gama premium include produse precum Ileana – Telemea de poveste, Specialitate din caș maturat Nelia sau Cașcavalul boieresc Mitruț.

„Pentru anul 2023 ne dorim să diversificăm canalele de distribuție pentru produsele noastre către consumatorul direct. În acest sens, la finalul acestui an am identificat, negociat și încheiat o serie de contracte (...) în domeniul HoReCa, și suntem convinși că aceste parteneriate vor avea longevitate datorită calității produselor Lactate de Ibănești, obiectiv strategic al societății noastre de la care noi nu am făcut niciodată rabat.” a declarat și Mircea Todoran, proprietarul MIRDATOD Prod, deținător brand Lactate de Ibănești.

