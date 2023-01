Anul care tocmai s-a încheiat a fost unul plin de provocări pentru marii jucători din retail de pe piața din România. În acest context, CEO-ul Metro, Adrian Ariciu, a oferit perspectiva sa asupra anului 2022, dar și previziuni privind ceea ce ar putea să aducă anul care tocmai a început în acest sector și pentru compania pe care o conduce.

Franciza "La doi Pași", lider de piață

"Anul 2022 a fost un an reper pentru dezvoltarea Metro România având în vedere rezultatele pe care preconizăm că o să le avem la final de an. Am spus de când am revenit la conducerea operațiunilor Metro România, încercăm în fiecare an să câștigăm cotă de piață și încercăm să creștem cu două cifre", a declarat Adrian Ariciu, CEO Metro, pentru wall-street.ro.

De asemenea, acesta a remarcat faptul că în 2022 s-a simțit și efectul inflației, care a fost până la un punct un vânt în spate din punct de vedere al cifrei de afaceri.

CEO-ul Metro a explicat că s-a accelerat dezvoltarea și modernizarea companiei, prin asta înțelegând viziunea și modelul de business, împreună cu inițiativele legate de employer branding, de reducerea risipei alimentare și, nu în ultimul rând, de transformare digitală a companiei.

Adrian Ariciu a mai arătat că primul pilon de creștere al Metro se referă la accelerarea francizei "La doi pași", rețeaua de magazine extinzându-se în ultimul an la peste 360 de inaugurări.

Astfel, în acest moment sunt operaționale peste 1900 de magazine "La doi pași", ceea ce, conform CEO-ului Metro, face ca acest concept să fie liderul magazinelor de proximitate în regim de franciză.

Prin urmare, a remarcat acesta, Metro a reușit să formeze, în același timp, cea mai mare comunitate de antreprenori din retail.

August 2022, lună-record pentru Metro

De asemenea, Adrian Ariciu a mai explicat că în 2022 Metro s-a concentrat asupra investițiilor și a transformării magazinelor în continuare.

Am mărit spațiul în anumite magazine pentru vânzarea de carne proaspătă și produse congelate, de asemenea și pentru zona raionului de legume-fructe, am adus modele noi de vitrine cu capacitate crescută, am montat rafturi suplimentare și am introdus echipamente frigorifice complet noi pe tehnologie cu gaz, față de freonul anterior etc.

Adrian Ariciu, CEO Metro

Totodată, CEO-ul Metro a mai menționat, de asemenea, digitalizarea ca fiind un proces căruia i s-a acordat foarte multă atenție în 2022.

Astfel, a explicat acesta, în acest sens există un proiect de durată, prevăzut să dureze între 3 și 5 ani, de a automatiza cât mai mult procesele interne, fiind vorba în același timp și despre conectarea digitală cu clienții Metro plecând de la platforma MShop.

În momentul de față, conform lui Adrian Ariciu, există peste 6000 de clienți - businessuri - care comandă prin această platformă.

Acesta a mai arătat că că luna august a anului 2022 a fost cea mai bună din istoria companiei, lucru cu care echipa se poate mândri.

Previziuni Metro pentru 2023

Reprezentantul Metro și-a exprimat totodată încrederea că 2023 poate fi anul în care compania Metro va atinge 2000 de magazine.



În plus, CEO-ul Metro a declarat faptul că vor exista în continuare provocări externe vis-a-vis de contextul actual, marcat de multiplele schimbări și crize care apar.

Astfel, a mai adăugat Adrian Ariciu, ce nu a reușit pandemia să afecteze în totalitate, războiul a reușit să blocheze, mai precis reducerea lanțului de aprovizionare în ce privește produsele de bază.

Sursa foto: Metro

