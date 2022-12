Dacă plafonarea prețurilor la energie protejează consumatorii casnici și IMM-urilor, situația este mult mai complicată în cazul companiilor mari. Un start-up din România a dezvoltat o soluție bazată pe inteligența artificială pentru a răspunde acestei nevoi în cadrul unui marketplace B2B. Aflăm cum de la CEO-ul companiei, Andrei Ilaș.

NRGI.AI este primul marketplace B2B din România și poate chiar din Europa, destinat companiilor care achiziționează energie electrică și bazat pe inteligența artificială. Ideea i-a venit lui Andrei Ilaș după mai bine de un deceniu de experiență ca analist în energie, timp în care a lucrat inclusiv la Agenția Internațională pentru Energie și la Banca Mondială.

În 2019 împreună cu Florin Grosu, un antreprenor local, și cu Vlad Iliescu, un specialist în inteligență artificială, a fondat NRGI.AI, care a început prin a furniza prognoze ale prețurilor energiei electrice în România către clienți – printre care se numără Hidroelectrica și Electrica S.A. În 2022, start-up-ul a ridicat 250.000 de euro de la fonduri de venture capital - Fortech Investments din Cluj și TechStars din SUA.

”Practic, noi avem o înțelegere foarte solidă asupra pieței de de electricitate, asupra a ce înseamnă prețuri corecte, care ar trebui să fie prețurile pe care ar trebui să le plătească un consumator în funcție de profilul său. Cu ajutorul modelelor pe care le-am dezvoltat, încercăm să nivelăm puțin discuțiile între furnizori și consumatori în obținerea de prețuri corecte la la energie”, explică Andrei Ilaș.

Platforma a fost lansată în septembrie: consumatorul industrial de energie electrică vine cu datele de consum, eventual defalcate pe ore, iar NRGI.AI, prin modelele sale de inteligență artificială, obține un preț corect pe care îl prezintă furnizorilor și consumatorului pentru încheierea unui unui contract.

”Valoarea pe care noi o creăm e legată de faptul că piața de electricitate este extrem de complexă și asimetria de informații este foarte mare”, explică Andrei Ilaș. Clientul casnic, chiar și fără plafonare, are nevoie doar de niște calcule simple în comparatorul ANRE, ca să aleagă furnizorul cu cele mai mici facturi la energie. În ce privește furnizorii, aceștia au toate motivele să angajeze analiști și să investească în soluții de analiză pentru a înțelege cât mai bine piața. În schimb, consumatorul industrial nu are acces la astfel de date și nici nu are de ce să investească în analiză, dat fiind cât reprezintă energia din cheltuielile sale. NRGI.AI face asta pentru ei, îi ajută să aibă acces la același nivel de analiză ca furnizorii la costuri foarte reduse.

Cum funcționează? ”Practic, modelul e bazat pe consumul istoric, pe date de temperatură și pe date istorice privind cererea și oferta, publice și nepublice. Iar partea de ofertă e legată practic de capacitățile de producție ale României și de import. Amestecăm tot modelul ăsta pentru a obține predicțiii de consum și de preț pe termen scurt și mediu până la un an, cum au fost în general contractele pe care le avem”, precizează Andrei Ilaș.

De pildă, prețurile energiei electrice sunt mai mari iarna decât vara, mai mari între orele 19-21 decât 23-2, iar deciziile de producție și de exploatare trebuie să țină cont de prețurile orare și de modul în care acestea evoluează. Un alt element important: prețul cel mai mic nu neapărat și cel mai bun, fiindcă există riscul ca furnizorul să nu îl poată susține mai ales într-o situație de volatilitate precum cea actuală. Or asta poate duce la renegocierea sau chiar rezilierea contractelor, ceea ce duce clientul la un preț mai mare în piață sau la un furnizor de ultimă instanță. Platforma NRGI.AI poate sesiza un preț incorect, fie că e prea mic sau prea mare.

Din păcate, spune Andrei Ilaș, în România, ca urmare creșterii exorbitante a prețurilor la la energie și a plafonării prețurilor sub cele de piață, este foarte greu pentru furnizorii actuali să facă o margine decentă pentru contractele lor. Ca urmare, decât să se expună la pierderi substanțiale pe un contract, preferă să facă oferte imposibil de acceptat. Astfel, NRGI.Ai a făcut o analiză pentru un mare consumator și a găsit diferențe între oferte de 400%

”Ofertele ar trebui să fie destul de apropiate și practic e semnalul că ei nu își doresc să să ia clienți în portofoliu, datorită riscurilor pe care le au din situația creată de creșterea prețurilor și mai ales de felul în care guvernul a decis să să să administreze actuala criză”, conchide Andrei Ilaș.

Sursa foto: Unsplash

