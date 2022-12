Ce furnizor să alegem dacă vrem să avem cel mai mic preț la energia electrică în decembrie? Această întrebare este foarte importantă, date fiind actualele reguli privind plafonarea, reguli conform cărora tot ce depășește 255 kWh într-o lună se plătește la prețul din contractul cu furnizorul și nu la prețul plafonat. Mai jos găsiți un clasament al ofertelor furnizorilor cu cele mai mici facturi la energie electrică pentru consumatorii casnici din București, pentru contractele încheiate începând cu luna decembrie.

Trebuie precizat de la început că, potrivit OUG 119/2022, până la 31 august 2023, energia electrică are preț plafonat. Asta însemnă că indiferent care este oferta furnizorului, nu veți plăti mai mult decât prețul maxim plafonat pentru primii 255 kWh. Nu vă faceți însă calcule pe termen lung referitor la acest preț, deoarece OUG 119/2022 este tocmai s-a modificat în Parlament. Vom vedea un nou preţ plafonat de 1,3 lei/kWh pentru consumul peste 255 de kWh – dar modul efectiv în care va fi aplicat e încă discutat. În varianta adoptată acum, plafonarea se va aplica la un singur loc de consum. Deci, dacă aveți mai mult de o locuință, la celelalte veți plăti prețul neplafonat, cel din contract.

Astfel că e și mai important să aveți prevăzut în contract un preț cât mai bun al energiei electrice chiar și fără plafonare. Puteți profita de faptul că la ora actuală este foarte ușor să vă schimbați furnizorul de curent. ANRE pregătește chiar o platformă unde, în viitor, schimbarea furnizorului se va putea face chiar și în 24 de ore. Această platformă ar urma să fie lansată până la sfârșitul lui 2022.

De asemenea, țineți cont că unii furnizori ar putea modifica complet prețurile începând din 2023, în contextul schimbărilor de pe piața energiei.

Care este prețul maxim plafonat al energiei electrice în luna decembrie

În acest moment și cel puțin până la 1 ianuarie 2023, prețul plafonat al energiei electrice este de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici care au avut în 2021 consum mediu lunar mai mic sau egal cu 100 kWh. Pentru cei care au avut în 2021 un consum mediu lunar între 100 kWh și 300 KWh inclusiv, prețul maxim este de 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus. Aceste prețuri sunt valabile dacă consumul lunar din luna respectivă (nu cel din 2021) nu depășește 255 kWh; tot ce trece la acest nivel se plătește la prețul din contract.

Din această cauză este foarte important să alegeți furnizorul potrivit. Intervalul de preț dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă de energie electrică este foarte mare. Prețul unui kWh variază, în luna decembrie, între 0,67 lei și 16,45 lei.

Un singur furnizor are un preț la energie sub cel plafonat în luna decembrie

La nivelul lunii decembrie există un singur furnizor care oferă un preț la energie electrică sub cel plafonat. La fel ca în și în ultimele luni, acest furnizor este Hidroelectrica, iar în articol găsiți toate detaliile.

Țineți cont de faptul că, în cazul gospodăriilor care au consumat în medie peste 300 kWh lunar anul trecut, contractele și condițiile sunt diferite. Însă și acest calcul în funcție de consumul mediu va fi, cel mai probabil, schimbat în Parlament.

Informațiile de mai hos au ca sursă ANRE și sunt valabile doar pentru consumatorii casnici din București. Clasamentul e similar și în restul țării, dar există diferențe, în general de câțiva bani, între prețurile pe kWh. În toate județele, însă, cele mai mici facturi la curent sunt la Hidroelectrica, care același preț pe tot teritoriul României, potrivit datelor oficiale din comparatorul de oferte de furnizare a energiei electrice al ANRE.

Hidrolectrica are cele mai mici facturi la energie în decembrie, chiar sub prețul plafonat

Hidroelectrica are, în acest moment, cele mai mici facturi la energie electrică și, în plus, este unul dintre puținii furnizori ce oferă energie 100% verde. Cu un preț de 0,67 de lei/kWh pentru București în oferta ”Viitor Verde”, la un consum lunar de 150 kWh, factura este de 100,95 lei. Practic, prețul energiei oferit în luna decembrie de Hidroelectrica este chiar sub plafonul maxim – fie el cel de 0,68 lei/kWh sau cel de 0,8 lei/kWh.

Mai ales pentru consumatorii casnici care înregistrează un consum lunar ce depășește 255 kWh, oferta Hidroelectrica este extrem de avantajoasă, pentru că ei vor plăti practic per kilowat sub prețul plafonat, oricât de mult ar consuma. Astfel, la un consum de 300 kWh, ar avea de achitat doar 201,89 lei, pentru că și cei 45 de kilowați care trec de plafon se plătesc tot la prețul de 0,67 de lei/kWh – adică sub cel plafonat.

Cum te poți muta cu contractul de energie electrică la Hidroelectrica

Acest preț este fix, timp de 12 luni, pentru oricine semnează un contract nou de furnizare a energiei electrice cu Hidroelectrica până la sfârșitul lunii decembrie 2022 - sau prelungește contractul existent. Compania a precizat că va veni cu cele mai competitive prețuri din piață și după 1 ianuarie 2023, când expiră actuala ofertă.

Contractarea se poate face online, iar condițiile de contractare Hidroelectrica pentru consumatorii casnici și pentru prosumatori pot fi găsite AICI. Dacă vreți să vă schimbați furnizorul, acest proces durează cel mult 21 de zile de la data semnării contractului.

Dacă vreți să vă mutați cu contractul de energie electrică la Hidroelectrica, actele necesare - pe lângă cererea de încheiere a contractului de furnizare, sunt: copii după actul de identitate al solicitantului, după ultima sau penultima pagină a actualei facturi plus o declarație pe proprie răspundere.

Cum se face citirea sau autocitirea indexului la Hidroelectrica și cum se plătesc facturile

Facturile Hidrolectrica pot fi primite pe mail sau prin poștă. Clienții mai multor bănci - BCR, Banca Transilvania; BRD, Raiffeisen, Unicredit și CEC - le pot plăti direct din aplicația online. Există și varianta plății prin SelfPay sau, pur și simplu, prin virament. Termenul de plată la Hidroelectrica este de 45 de zile.

Citirea este făcută de cei de la Hidroelectrica la 3 luni, dar clienții pot comunica indexul autocitit între zilele de 24-28 ale lunii curente la numărul de telefon 0800 800 359 (apel gratuit).

Preşedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, afirma recent, potrivit AGERPRES, că furnizorul de energie se confruntă, în ultima perioadă, cu un aflux de 5.000 de clienţi noi pe zi, ajungând în jurul a 450.000 de clienți casnici la nivelul lunii noiembrie. În august, conform celor mai recente date prezentate de ANRE, Hidroelectrica avea o cotă de piață (clienți casnici și non-casnici) de 8,44%, fiind depășită doar de Electrica, Enel și E.ON, dar peste companii cunoscute ca CEZ sau ENGIE.

Ce alți furnizori au prețuri avantajoase la energie electrică în decembrie 2022

Pe locul 2 în clasamentul prețurilor energiei pentru consumatorii casnici din București este oferta Electrica Furnizare, cu un preț de 1,68 lei/kWh. Urmează Enel Energie și Enel Energie Muntenia, cu 1,91 lei kWh. Acestea sunt oferte de serviciu universal, spre deosebire de cea a Hidroelectrica, care este concurențială. Trebuie precizat și că Enel va ieși de pe piața din România anul viitor.

Conform legislației, clienții Enel din România nu vor rămâne fără energie electrică. Cel mai probabil, activele companiei vor fi preluate fie de un alt furnizor, fie de o companie care va intra pe piața de energie de la noi. Chiar și în scenariul extrem de improbabil în care nimeni nu cumpără activele Enel, clienții companiei vor fi preluați de furnizorul de ultimă instanță (FUI).

Cooperativa de Energie are următoarea ofertă, în ordinea prețului pe kWh – 2,15 lei, pentru clienți casnici și prosumatori. Despre acest furnizor, extrem de interesant și care vine tot cu energie 100% verde, veți putea afla în curând mai multe detalii pe wall-street.ro.

ICCO ENERG, parte din grupul ICCO, specializat mai degrabă în mari proiecte industriale, are o ofertă de 2,35 lei/kWh în luna decembrie. Renovatio Trading, companie cunoscută mai degrabă pentru cea mai mare rețea de încărcare a mașinilor electrice, are următoarele 2 oferte din clasament. În cazul ofertei concurențiale, prețul energiei la Renovatio este 2,76 lei/kWh, iar la cea pentru serviciu universal, prețul este de 3,36 lei/kWh. Tot 3,36 lei/kWh este și oferta de energie electrică RCS & RDS pentru consumatorii casnici din București. A Energy Ind vine cu un preț de 3,39 lei/kWh.

În fine, Enel Energie și Enel Energie Muntenia au și oferte concurențiale între 3,83 lei/kWh și 3,96 lei/kWh, în funcție de tipul de abonament. De pildă, cel mai scump include și 2 intervenții de urgență pe an la instalațiile electrice, de alimentare cu apă, desfundarea instalației de canalizare a apei, lacătușerie, repararea boilerelor electrice.

Toți ceilalți furnizori au oferte peste 4 lei/kWh.

Ce furnizori au cele mai mari prețuri la energie electrică pentru consumatori casnici

Cele mai mari prețuri ale energiei, peste 10 lei/kWh, sunt cele din ofertele Energy Distribution Services, MOLDO Mex, WE POWER Team, Eol Energy, Plenerg, Electricom MVM Future Energy Technology și Restart Energy One – dar aceasta din urmă este o companie cu focus pe clienții industriali mari și foarte mari, nu pe zona de consumatori casnici.

Astfel, la MVM Future Energy Technology (furnizor deținut de compania de energie a statului maghiar), la prețul neplafonat veți plăti pentru 10 kWh în plus peste 120 de lei, în vreme ce la Hidroelectrica ați plăti 6,7 lei, la Electrica Furnizare, 16,8 lei, iar la Enel, 19,1 lei (serviciu universal). Dar la Restart Energy One ați avea de plată chiar mai mult – 160,45 lei, dat fiind că la acest furnizor prețul pe kWh este de 16,45 lei. Compania are însă o cotă de piață mică, în jur de 0.15% (clienți casnici și non-casnici), conform celor mai recente date ANRE.

Sursa foto: wall-street.ro

