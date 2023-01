ESG în 2023: Cât de rapid va deveni indispensabil pentru companiile din România

Ce ne așteaptă în ceea ce privește ESG – unul dintre cele mai ”fierbinți” subiecte de discuție în acest moment, mai ales în condițiile în care raportarea non-financiară va deveni obligatorie? Am primit răspunsuri de la specialiștii Abris, fondul de investiții care se află în avangarda tendințelor ESG în partea noastră de Europă - și care în multe cazuri a stabilit standardele în domeniu.

Până acum câțiva ani, subiectul ESG (Environmental, Social, Governance) era aproape necunoscut nu doar în România, ci în regiune. Însă deja piața se aliniază la standardele de business din Occident și interesul este în creștere, inclusiv în România. Care vor fi evoluțiile în următoarea perioadă?

Cadrul normativ, tot mai complex

În clipa de față, spune Monika Nachyla, partener si ESG expert Abris, cea mai mare provocare este complexitatea unor subiecte extrem de importante, cum ar fi ”carbon neutrality”, ”cybersecurity” sau diversitate, equity și incluziune (DEI). În plus, cadrul normativ devine tot mai complex an de an, iar companiile necesită tot mai multe resurse pentru conformitate și raportare.

”Multe dintre companii sunt încă la începutul călătoriei lor ESG, iar complexitatea și dimensiunea problematicii par să fie provocări mari. Dacă nu ai raportat până acum pe ESG, de unde începi?”

Ce ne ține în loc în materie de economie circulară

Este România unde trebuie în 2023, dat fiind, că în termeni de economie circulară, suntem în general ultimii din UE? Ce ne ține în loc, cadrul legislativ sau mindset-ul mediului de afaceri? Adrian Stănculescu, Head of Abris Romania, spune că ”un bun cadru legislativ ar putea ajuta în modelarea mindset-ului. Deci ar fi mai ușor să livrăm rezultatele mai repede dacă am adopta regulile UE cât mai rapid posibil. Cu toate acestea, cred că echipele moderne de management cu o viziune puternică vor putea trece peste legislația greoaie și vor putea aduce schimbare reală prin apropierea de economia circulară.”

Un exemplu bun în acest sens, din portofoliul Abris, este GreenGroup, care, spune Adrian Stănculescu, s-a transformat ”într-un campion al economiei circulare și un model de business în regiune”.

Chiar dacă nu în 2023, dar măcar la orizontul anului 2050, am putea vedea ESG deveni o parte la fel de indispensabilă din funcționarea unei companii ca HR sau departamentul financiar? Specialiștii Abris sunt optimiști.

ESG va deveni indispensabil în următorul deceniu

”Sunt încrezătoare că ESG va deveni un element integrant, indispensabil, pentru toate companiile, ca parte din cadrul lor strategic, financiar și operațional, mult mai devreme de 2050. Deși pare că noi – umanitatea – facem progrese mici în ceea ce privește oprirea degradării pe care o aducem planetei, în practică schimbarea se întâmplă în fiecare zi. Luând în calcul cadrul normativ, și schimbările în cererile investitorilor și în comportamentele consumatorilor, am încredere că vom vedea aceste schimbări în următorii 10 ani”, spune Monika Nachyla, partener si ESG expert Abris.

Mai ales la nivelul companiilor mici, ESG nu e încă tratat cu suficientă atenție și nu constituie o prioritate. Dar, spun specialiștii Abris, mediul de business se schimbă, și cu un impuls de creștere din partea investitorilor, reglementatorilor și consumatorilor, vom vedea un ritm în creștere în următorii ani.

Fondul de investiții s-a angajat să atingă carbon neutrality la nivelul companiilor din portofoliul său până în 2025. Convingerea Abris este că organizațiile care conduc pe segmentul ESG, care au o strategie construită în jurul schimbării climatice și care pot fi deschizători de drum în tranziția către net zero vor livra rezultate mai consistente către investitori pe termen lung, vor fi adaptate pentru viitor și mai capabile să se reinventeze în contextul unei lumi în schimbare.

