Nofar Energy are deja in portofoliu proiecte cu o capacitate de peste 600 MWp, implementarea acestora fiind programată pentru partea a doua a anului 2023.



Nofar împreună cu partenerul său de proiect, sunt aprope de finalizarea construcției celui mai mare parc fotovoltaic din România și din Europa de Est, care va fi operational la finele anului 2023.



“Chiar dacă am intrat pe piața din România în 2021, am debutat prin achiziționarea, împreună cu un partener, a celui mai mare proiect fotovoltaic Rătești de 155 MWp, proiect la care suntem în stadiu de finalizare a construcției și la începutul acestui an se va face conectarea. Proiectul fotovoltaic Rătești reprezentând cea mai mare investiție în energie regenerabilă din România”, spune Favi Stelian, CEO Nofar Energy România, adăugând că Nofar va continua după construcția proiectelor din portofoliu să opereze în totalitate centralele electrice.



Restul proiectelor din portofoliu care ajung la peste 600 MWp vor stoca și livra energie începând cu 2024-2025. “Vom deveni unul dintre cei mai importanți furnizori de energie verde”, completează Stelian.



Nofar alocă peste 500 de milioane de euro pentru investiții în următorii doi ani, doar pentru proiectele deja demarate.



“Există disponibilitățile financiare necesare, iar acționarii noștri sunt foarte deschiși pentru investițiile din România”, spune CEO-ul Nofar Energy România.



Separat, compania are deja pregătite fonduri proprii pentru achiziția si construcția de noi proiecte sau terenuri.



Nofar Energy este o companie specializată pe dezvoltarea, operarea și stocarea energiei produse din centralele de PV și parcuri eoliene, cotată la bursa din Tel Aviv, T.A Stock Exchange (TASE), cu activitate în Spania, Italia, Israel, Polonia, Marea Britanie și SUA.



Nofar România are în analiză și alte proiecte de energie regenerabilă. Favi Stelian este convins că până la finalul anului își va atinge obiectivul de a achiziționa și de a dezvolta proiecte cu o capacitate de 1,5 GW: “Studiem foarte bine lucrurile și cumpăram doar proiecte bine dezvoltate care respectă toate normele legale”.



Nofar Energy are mai multe terenuri în analiză, cu o suprafață totală de aproximativ 650 de hectare, intenționând să dezvolte noi proiecte solare în anii 2023-2025. “Pana în 2030, vom tot construi”, spune Favi Stelian, decis să poziționeze compania într-un lider pe termen lung pe piața de energie regenerabilă din România.

Sursa foto: NoFar Energy