Cum se face o succesiune în România anului 2021? Un ”chin” necesar

O succesiune este o procedură complexă, care implică multe acte, instituții ale statului și pentru că trăim în România, vom avea nevoie și de un notar cu experiență. În cele ce urmează, am întocmit un mic ghid de ”cum se face o succesiune”, cu ajutorul notarilor și al unui cititor care ne-a semnalat cazul său.

Dacă ne rămâne, de la părinți sau bunici o proprietate și vrem să o vindem, nu putem decât dacă avem un certificat de moștenitor, care se eliberează doar în urma dezbaterii succesiunii după aceștia.

Cazul semnalat de cititorul nostru este puțin mai complex, însă vă vom prezenta elementele comune tuturor succesiunilor punctând pe parcurs elementele ce trebuie atent urmărite pentru ca, dezbaterea succesiunii să nu se amâne prea mult sau și mai rău să depășească 2 ani de la data decesului. Dacă aceasta se întâmplă succesiunea se va impozita cu 1% din valoarea stabilită de expertiză.

Cazul cititorului nostru:

A efectuat succesiunea în urma unchiului decedat, pentru soția, fiul și fiica acestuia. Atât fiul, cât și fiica, căsătoriți, având reședința în SUA. Cititorul nostru a făcut aceasta în baza procurilor notariale întocmite de moștenitori fiind astfel mandatat de cei 3 pentru a dezbate succesiunea în numele lor.

Practica curentă ar putea ridica încă o problemă. Odată cu această procură, majoritatea cabinetelor notariale cer și declarații de acceptare a succesiunii, pentru deschiderea dosarului, deși procura în sine este, conform legii, o acceptare tacită a acesteia. Depinde de interpretarea fiecărui notar a acestui aspect, însă pentru a evita neplăcerile cei mai mulți notari contactați de wall-street.ro au sfătuit ca fiecare moștenitor să dea o astfel de declarație.

Actele necesare pentru succesiune:

Certificatele de deces, naștere și căsătorie al persoanei după care se face succesiunea;

Actele de stare civilă ale moșteritorilor: certificatele de naștere și de căsătorie;

Actele de proprietate ale imobilelor și/sau terenurilor care fac obiectul succesiunii. Prin actele de proprietate se înțeleg următoarele:

Contractul de cumpărare/construire; Procesul verbal de predare-primire; Contractul de împrumut; Dovada achitării integrale (a apartamentului dacă a fost achiziționat prin împrumut de la CEC). Dacă nu îl aveți, această adeverință se obține în baza unei adrese notariale și a contractului de împrumut de la sediul CEC Bank din Piața Alba-Iulia, într-un termen care poate varia de la o săptămână la 40 de zile. Titlul de proprietate;

Certificat fiscal de la Administrația Financiară de sector. Dacă proprietățile lăsate moștenire sunt situate în mai multe sectoare ale capitalei sau localități, trebuie luat un astfel de certificat pentru fiecare dintre acestea de la Administrația Financiară a sectorului/localității de care aparține.

Certificat fiscal de la ANAF;

Actul de concesiune pentru locul de veci;

Adeverință privind valoarea locului de veci. Aceasta se poate lua de la Administrația Cimitirelor sau de la preotul paroh , de care cimitirul aparține.

, de care cimitirul aparține. 2 martori (două persoane care să nu fie rudă cu defunctul și moștenitorii). Martorii trebuie să aibă maxim 65 de ani și trebuie să se prezinte la cabinetul notarial cu actele de identitate și ochelarii dacă poartă ;

; Actele de identitate ale tuturor părților implicate în procesul de succesiune.

Nota! Toate actele trebuie prezentate notarului în original!

Alte lucruri ”bine de știut” ca să termini succesiunea rapid

Certificatele fiscale, atât cele de la ANAF cât și de la administrația financiară de sector au un termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice astfel că, acestea vor trebui procurate după ce toate celelalte acte au fost obținute. Solicitarea lor se face de asemenea în baza unei adrese notariale.

La ANAF, cititorul nostru s-a trezit în situația în care pentru unii ani, unchiul decedat trebuia să recupereze de la stat anumite sume, iar pentru alți ani să mai achite altele. Se poate face compensarea dacă sumele datorate nu le întrec ca valoare pe cele ce ar trebui recuperate de la stat. Însă și această procedură de compensare durează 45 de zile lucrătoare. În cazul său, a optat pentru plata sumelor datorate pe loc pentru a nu expira celelalte certificate fiscale de la Administrațiile Financiare de sector.

Pentru contul bancar deținut de unchiul său la data decesului, i s-a cerut băncii, de asemenea în baza unei adrese oficiale de la notar un extras de cont, pentru ca suma să fie inclusă în certificatul de moștenitor, iar urmașii să poată face transferul banilor în propriile conturi.

Cât durează o succesiune

De regulă dacă toate aceste acte sunt prezentate notarului, succesiunea nu ar trebui să dureze mai mult de o lună de zile, o lună și jumătate.

Dar, notarii ne-au explicat că fiecare dosar de succesiune este unic și are particularitățile sale. Astfel sunt succesiuni care durează într-adevăr, cu totul, o lună-două, dar sunt și succesiuni care durează un an, un an și jumătate.

Sunt și cazuri, ce-i drept mai rare din ce ne-au spus notarii când, unii români se descurajează și abandonează fiind nevoie să obțină multe acte care lipsesc atunci când se întemeiază dosarul succesoral.

Iar, interacțiunea cu instituțiile statului este una anevoioasă, termenele de eliberare a actelor variază între 30, 40 sau chiar 45 de zile lucrătoare, potrivit celor spuse de cititorul nostru!

După obținerea certificatului de moștenitor, trebuie mers cu acesta și declarat în termen de 30 de zile, la administrațiile financiare de sector în vederea deciziei de impozitare a proprietăților pe numele noilor proprietari, respectiv moștenitorii defunctului. Deciziile de impozitare vor fi eliberate în termen de 30 de zile.

Apoi, în termen de 14 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de moștenitor, cabinetul notarial va trebui să vă înmâneze închieierea de intabulare, pentru proprietățile care au cadastru și intabularea făcute la momentul decesului.

Pentru cititorul nostru succesiunea a durat un an și 3 luni fiind prinsă și perioada de lockdown de la începutul anului trecut. Aceasta a fost începută în decembrie 2019 și finalizată la finele lunii martie 2021.

Particularitățile cazului prezentat

Copii defunctului având reședința în SUA au fost nevoiți să trimită prin servicii de curierat internațional certificatele de naștere în original, iar fiica, pentru înscrierea și emiterea certificatului de căsătorie românesc a trebuit să trimită atât certificatul de căsătorie american în orginal, cât și apoștila și certificatul de naștere al soțului, de asemenea cetățean român.

Mai mult decât atât, pe lângă procura lăsată verișorului pentru a dezbate succesiunea în numele ei, aceasta a trebuit să mai dea o declarație la notar că certificatul de căsătorie nu a mai fost tradus și înscris în registrele românești, până la acea dată.

Tot pentru emiterea certificatului de căsătorie românesc a trebuit făcută dovada că fiica defunctului este încă cetățean român. Aceasta se poate face printr-o adeverință de la secția de poliție din raza ultimului domiciliu din România sau prin prezentarea unui act de identitate sau pașaport românesc, care pot fi chiar expirate! Mețiunea funcționarilor publici de la starea civilă a fost că certificatul ei de naștere nu dovedește decât că s-a născut în România.

Toată această procedură a fost necesară pentru că în urma căsătoriei, fiica defunctului a luat numele soțului și doar prin certificatul de căsătorie românesc succesiunea putea fi dezbătută, potrivit legislației în vigoare.

Cât costă o succesiune

Costurile pe care le implică o succesiune depind de la caz la caz, în funcție de câte proprietăți fac obiectul acesteia.

În cazul nostru moștenitorilor le-a revenit un apartement cu 3 camere într-un cartier bucureștean, un cont bancar cu o sumă de 26.000 de lei, o cotă parte dintr-un teren de 400 mp pe care acesta îl deținea împreună cu frații săi și două locuri de veci. Costurile pentru succesiune în sine, pentru proprietățile menționate a fost de 3.700 de lei. Însă, pe lângă acestea s-au adăugat costurile cu procurile, traducerile și legalizările de acte și deschiderea dosarului de succesiune. Astfel, succesiunea și toate acestea au însumat circa 7.000 de lei.

Sfatul notarilor contactați de wall-street.ro a fost să cerem, cel puțin a doua opinie, pentru a vedea ce alternative de costuri avem!

Procentele taxelor notariale sunt publicate constant pe site-ul oficial al Uniunii Notarilor din România. Trebuie știut că există doar o limită minimă, însă nu și una maximă, aceasta fiind la alegerea fiecărui notariat în parte.

De regulă, un cabinet notarial de cartier are anual câteva sute de dosare de succesiune.

