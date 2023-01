InternetCorp devine partener exclusiv in Romania al platformei de gaming-loyalty Buff

InternetCorp si Buff (www.buff.game), o platforma globala unica de fidelizare pentru gameri, introduc pe piata din Romania o noua modalitate de interactiune a brandurilor si agentiilor cu una dintre cele mai active categorii de utilizatori online - gamerii.

La finalul anului 2022, un studiu al RGDA (Asociatia Romana a Dezvoltatorilor de Jocuri) arata ca 7,8 milioane de romani isi petrec timpul cu jocuri video pe smartphone-uri, PC-uri, console sau tablete. Parteneriatul exclusiv dintre InternetCorp si Buff deschide usi catre o noua piata atractiva, in care brandurile sa ajunga in atentia unor consumatori activi si fideli.

Buff este o platforma globala unica de loializare a gamerilor prin care jucatorii pot fi recompensati cu puncte Buff, in timp ce acestia joaca titlurile preferate. Dupa terminarea sesiunilor de joc, gamerii pot folosi acele puncte pentru a achizitiona produse si beneficii online. Aplicatia este disponibila pe orice platforma si nu interfereaza cu nicio alta experienta de joc. InternetCorp va fi reprezentantul exclusiv al Buff Games in Romania prin derularea de campanii speciale de advertising.

Buff are 100.000 useri activi lunari in Romania si 9 milioane de utilizatori in intreaga lume. 600.000 dintre acestia folosesc Buff in fiecare zi, iar varsta medie a unui jucator este de 18-34.

Cum sa faci advertising in platforma Buff?

Cu ajutorul InternetCorp, brandurile si agentiile active in Romania pot profita de oportunitatea creata de Buff prin in-game advertising, in cadrul jocurilor. Ad-urile nu interfereaza cu planurile de joc ale userilor, fapt ce confera rate excelente de vizualizare. Buff livreaza un procent de 99% viewability pentru video ads, in timp ce 80% dintre acestea au un grad complet de finalizare.

In plus, Buff respecta in totalitate standardele industriei si cerintele de brand safety, este GDPR compliant si foloseste monitorizarea IVT pentru a se asigura ca intregul inventar de jocuri este in intregime curat.

Advertiserii pot achizitiona campanii display, dar isi pot construi chiar si propriile turnee de jocuri. Prin intermediul Buff, brandurile pot interactiona cu noi consumatori in cadrul unor campanii directe constand in turnee in-game. Se pot folosi nume cunoscute de jocuri ca CS:GO, Dota 2, Fortnite, Minecraft, PUBG, Valorant sau Call of Duty pentru a oferi o experienta imersiva, in timp ce jucatorii concureaza intre ei pentru a castiga premii virtuale sau din lumea reala. Buff se lauda, de asemenea, cu un catalog important de jocuri mobile ca Clash of Clans, Brawl Stars or Clash Royale.

Pe parcursul jocurilor, Buff ruleaza pe background fara sa afecteze GPU-ul sau CPU-ul computerului. Recompensa dupa joc consta in obtinerea de puncte Buff, ce pot fi schimbate sau folosite pentru a revendica produse si servicii din marketplace-ul Buff sau alte beneficii valoroase. Buff reprezinta o experienta interactiva pentru gameri, oferind recompense nu doar pentru timpul petrecut in jocuri, dar si pentru calitatea si performantele jucatorilor.

Internet Corp a fost fondat in 2005 si este in prezent unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata online de publishing. Acopera cu succes verticale multiple de continut: business, news, urban lifestyle, lifestyle feminin, sport, culinar s.a. Publicatiile cele mai cunoscute din vastul sau portofoliu sunt: wall-street.ro, start-up.ro, kudika.ro, retail.ro, garbo.ro, green.start-up.ro si 9am.ro. InternetCorp a dezvoltat si IC.Events, o platforma virtuala de realizare evenimente. In plus, divizia proprie de vanzari gestioneaza publicitate online pentru aproximativ 50 website-uri in regie.

Sursa foto: InternetCorp/ Buff

