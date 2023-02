Campanie inedită: Cargus livrează colete cu numai un leu, indiferent de greutate, dimensiune sau destinație

Într-o perioadă în care inflația a generat o creștere semnificativă a prețurilor, Cargus lansează o campanie în care expedierea coletelor în punctele Cargus SHIP & GO costă doar 1 leu, indiferent de dimensiunea coletului, greutate sau adresa de livrare.

Simplă, flexbilă și ușor de utilizat, oferta vine în întâmpinarea clienților individuali, care nu au un contract activ cu Cargus, indiferent dacă aceștia sunt persoane fizice sau firme/companii și este valabilă toată luna februarie.

Pentru a beneficia de costul de 1 leu pentru livrarea coletului, clienții Cargus au la dispoziție opțiuni digitale – pot face o comandă prin intermediul platformelor online – aplicația Cargus Mobile și aplicația web MyCargus, dar se pot deplasa și la cel mai apropiat punct SHIP & GO pentru a preda coletul.

Coletele expediate pot beneficia de servicii de trimitere cu ramburs, iar plata acestuia poate fi realizată de către destinatar cash, card sau plata prin link, în funcție de punctul de livrare ales.

“Prin oferta de 1 leu pentru livrările în rețeaua noastră SHIP & GO ne dorim să oferim clienților noștri oportunitatea de a înțelege ce înseamnă experiența de livrare out of home: mii de puncte de livrare la nivel național, multiple soluții de plată, opțiuni digitale precum Cargus Mobile”, a declarat Andreea Radu, Marketing Director Cargus.

În ultimii doi ani, Cargus a dezvoltat o rețea proprie de puncte SHIP & GO, amplasate în zone accesibile din toată țara, ajungând la peste 3.000 de locații.

Totodată, compania de curierat a investit și în diversificarea rețelei, iar anul trecut a amplasat în București o primă serie de 300 de lockere - o soluție contactless, operată prin aplicația Cargus Mobile și sustenabilă datorită bateriilor, care au o durată de viață de până la 10 ani.

Întreaga rețea SHIP & GO acoperă, în prezent, aproape 1000 de unități administrative urbane și rurale (orașe, municipii, comune).

În acest an, Cargus își propune să atingă 3.800 de puncte SHIP & GO, să crească numărul de orașe în care compania activează și să aibă o acoperire de 100% în orașe și municipii (peste 1500 de zone - orașe, zone rurale etc.).

Sursa foto: Cargus

