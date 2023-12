Din cele 750 de companii cu mai mult de 500 de angajați, existente în România, un procent redus publică rapoartele de sustenabilitate.



În 2016, de exemplu, erau 10 rapoarte de sustenabilitate pe piața din România, în general în domeniul bancar și Petrol și Gaze. În 2023 avem în jur de 40 de rapoarte de sustenabilitate publicate, aferente anului 2022. Numărul se menține scăzut dacă luăm în considerare că sunt peste 750 de companii care trebuie să crească gradul de transparență și să performeze în ritm accelerat în domeniul dezvoltării durabile”, declară Alina Liciu, Managing Partner The Azores, agenția care analizează rapoartele companiilor din România, pe baza scorecard-ului aliniat la nivel internațional.

Rapoartele, transparente și mai complexe, de la 1 ianuarie 2025

Din 2024, companiile aflate sub incidența NFRD vor fi nevoite sa înceapă colectarea informațiilor conform noii Directive (CSRD) care crește gradul de complexitate al unui raport de sustenabilitate. Rapoartele pregătite astfel vor fi publicate începând cu 2025. Mai mult, pentru anul financiar 2025, toate companiile care îndeplinesc cel puțin două din următoarele trei criterii: au peste 250 de angajați, au o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro și/sau active totale de 20 de milioane de euro, vor avea obligația de a pregăti un raport de sustenabilitate.



“Noua Directivă UE privind Raportarea Sustenabilității Corporative (CSRD) modifică actuala Directivă de Raportare Nefinanciară (NFRD) și este aplicabilă unui număr mai mare de entități europene, care vor avea obligativitatea de a raporta conform unor standarde comune la nivelul UE (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) începand cu 1 ianuarie 2025 (pentru anul 2024). În plus, rapoartele vor avea nevoie de un audit de specialitate, iar indicatorii de sustenabilitate trebuie să fie etichetați digital pentru a putea fi găsiți ușor de motoarele de căutare”, spune Alina Liciu, Managing Partner The Azores.

Rapoartele CSR, evaluate prin Romania CST Index

Aceste rapoarte sunt evaluate de agenția The Azores Sustainability & CSR pe baza scorecard-ului Romania CST Index care curpinde 11 categorii, 78 de indicatori de sustenabilitate și 201 datapoints.



Punctajul final al fiecărei companii este ponderat în funcție de industrie, astfel încât la final obținem un procent (nu o adunare de puncte), iar metodologia este aliniată la practicile internaționale. Companiile care vor întruni peste 80% din punctajul total vor primi distincția Gold Level. Cele care vor avea peste 70% vor intra în categoria Silver Level, iar cele cu peste 50% în categoria Bronze Level.



Clasamentul va fi anunțat pe 19 decembrie, la București, în cadrul celei de-a opta ediții a evenimentului Best Practices in Corporate Sustainability care va avea loc la GlobalWorth Nord Events Center.

Anul trecut, la ediția cu numărul șapte a Romania CST Index, au obținut Gold Level Recognition: Kaufland România, Coca-Cola HBC România, CEZ România, Raiffeisen Bank, HeidelbergCement România, Banca Transilvania, Greenpoint, Autonom, Romstal, Telekom România, Lidl România, Romgaz şi PENNY România.

Silver Level Recognition: Secom, Teraplast.

Bronze Level Recognition: Transelectrica, Groupama, Profi Romania.

Sursa foto: Shutterstock