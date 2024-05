Capital social mai mare cu 350 milioane lei pentru One United. Ce înseamna asta pentru investițiile în derulare

Acţionarii One United Properties au aprobat marţi operaţiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar pentru atragerea a 350 de milioane de lei, în vederea finanţării următoarei etape de creştere a companiei, cvorumul AGA fiind de peste 80%, informează un comunicat.

"Aşa cum am subliniat în strategia noastră pentru 2030, considerăm că avem o oportunitate unică de a răspunde cererii tot mai mari de locuinţe rezidenţiale de calitate în Bucureşti, determinată de creşterea numărului de gospodării cu două venituri şi de dorinţa de confort în mediul urban. Cu extinderea planificată în segmentul de locuinţe premium accesibile, suntem pregătiţi pentru o creştere semnificativă, vizând un randament anual de 30% al capitalului investit. Majorarea planificată a capitalului social este crucială pentru această creştere şi încurajăm acţionarii noştri să îşi crească investiţia în One United Properties cu aproximativ 10% din participaţia lor curentă. Această investiţie este esenţială pentru a ne dubla afacerile în următorii cinci ani şi pentru a atinge o creştere de patru ori în următorul deceniu", a declarat Andrei Diaconescu, co-fondator şi membru executiv al Consiliului de Administraţie al One United Properties.

Majorarea capitalului social va începe în luna august şi se preconizează că se va încheia până în octombrie 2024. Compania intenţionează să îşi majoreze capitalul social cu 350 de milioane de lei prin emiterea a 1,75 miliarde de acţiuni noi, punctează Agerpres.

Acţiunile vor fi oferite, cu respectarea dreptului de preferinţă, tuturor acţionarilor care deţin acţiuni ONE la data de 6 august 2024, la o valoare nominală de 0,2 lei. Data participării garantate, adică ultima dată la care acţionarul trebuie să cumpere acţiunea pentru a beneficia de drepturile de majorare a capitalului social la valoarea nominală, este 2 august 2024. Pentru a putea obţine o nouă acţiune, acţionarii trebuie să deţină 2,1879186 drepturi de preferinţă. Acestea vor putea fi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti.

Potrivit sursei citate, 60% din capitalul pe care compania intenţionează să îl atragă a fost deja alocat de cei doi cofondatori şi membri executivi ai Consiliului de Administraţie, Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, precum şi de preşedintele Consiliului de Administraţie, Claudio Cisullo, şi membrul CA Marius Diaconu.

"Aşa cum se subliniază în strategia ONE 2030, One United Properties intenţionează să se extindă dincolo de segmentul rezidenţial actual, axat pe dezvoltări de lux, premium şi high-end, şi va accelera dezvoltarea de proiecte rezidenţiale premium accesibile, care vizează clasa de mijloc din Bucureşti. Compania are în curs de negociere terenuri pentru încă 10.000 de unităţi rezidenţiale destinate exclusiv acestui subsegment, primul memorandum de înţelegere pentru un teren de 21 de hectare care va găzdui 5.000 de unităţi fiind deja semnat", se menţionează în comunicatul companiei.

One United Properties este principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti, România. Compania este tranzacţionată la Bursa de Valori Bucureşti, iar acţiunile sale sunt incluse în mai mulţi indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX şi CEEplus.

