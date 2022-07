One United Properties cumpără un teren de 60 milioane de euro în Capitală

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație, anunță achiziționarea unui teren situat în sectorul 1 din București, pe Bulevardul Poligrafiei nr. 50 și 52-54, care va fi destinat construirii unei noi dezvoltări rezidențiale denumite One Herăstrău City.

Potrivit unui comunicat remis redacției, valoarea tranzacției se ridică la aproximativ 60 de milioane de euro.

Terenul are o suprafață de 36.869 mp și include 19 clădiri vechi, ce urmează să fie demolate de către dezvoltator. Ulterior, One United Properties va construi pe acest teren o nouă dezvoltare rezidențială, denumită One Herăstrău City, într-un amplu proiect de regenerare urbană ce va readuce la viață o zonă centrală a orașului.

One Herăstrău City va cuprinde aproximativ 900 de apartamente în cadrul a șapte turnuri, care se vor întinde pe o suprafață totală construibilă (GBA) de până la 150.000 mp deasupra solului și 70.000 mp subteran. Noua dezvoltare va integra și o zonă comercială cu numeroase facilități și servicii destinate comunității, precum un SPA cu sală de sport, piscină semi-olimpică, restaurante, cafenele, dar și magazine de mici dimensiuni care vor oferi diverse servicii. Dezvoltarea One Herăstrău City va fi poziționată în imediata apropiere a Parcului Herăstrău.

„Tranzacția face parte din strategia One United Properties de a constitui un pipeline solid pentru viitoare dezvoltări sustenabile. Ne propunem ca prin noua dezvoltare One Herăstrău City să continuăm strategia companiei în ceea ce privește regenerarea urbană și să revitalizăm o zonă abandonată. În prezent derulăm o operațiune de majorare a capitalului social, care are ca scop atragerea de capital ce urmează să fie investit cu prioritate în noi dezvoltări, iar One Herăstrău City este una dintre cele zece dezvoltări pe care compania le va finanța cu noul capital", a declarat, în comunicatul citat, Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Strategia One United Properties se concentrează pe investiții în dezvoltări premium sustenabile, iar asemenea altor dezvoltări ale companiei, precum One Floreasca City, One Cotroceni Park sau One Herăstrău Towers, și One Herăstrău City va readuce la viață o zonă din centrul Bucureștiului care a fost abandonată pentru o perioadă îndelungată de timp.

Dezvoltarea va beneficia de un sistem de tip geoexchange, unul dintre cele mai eficiente din punct de vedere energetic, mai curate din perspectiva mediului înconjurător și cele mai rentabile sisteme de utilizare a spațiului disponibile, sistem care reduce semnificativ costurile pentru încălzirea și răcirea spațiilor.

