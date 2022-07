One United Properties cumpără sediul băncii americane First Bank pentru 28 milioane de euro

One United Properties a finalizat achiziționarea unei noi clădiri de birouri, One Victoriei Plaza, situată în București, pe Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 29-31, și care găzduiește în prezent sediul First Bank, se arată într-un comunicat remis redacției.

Valoarea tranzacției este de aproximativ 28 de milioane de euro.

„2022 este deja un an determinant pentru One United Properties, care marchează tranziția noastră de la dezvoltator la investitor de top în domeniul imobiliarelor sustenabile pe piața din România. Tranzacția de astăzi este în concordanță cu strategia noastră de creștere a veniturilor recurente din segmentul comercial, mai ales în contextul în care cererea pentru spații de birouri de calitate continuă să crească în București.

Există o mulțime de oportunități pe piață pentru achiziții cheie, precum One Victoriei Plaza. În acest context, demarăm operațiunea de majorare a capitalului social care ne va permite să continuăm investițiile strategice, fie că vorbim de achiziții de terenuri pentru dezvoltări rezidențiale, ori de active comerciale deja dezvoltate, care vor genera profituri solide pentru acționarii noștri în următorii ani”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

One Victoriei Plaza are o suprafață închiriabilă totală de aproximativ 12.000 mp și patru niveluri subterane cu 93 de locuri de parcare. Clădirea este închiriată în totalitate către First Bank pentru o perioadă rămasă de 12 ani, cu opțiune de întrerupere după șapte ani. Venitul anual din chirie generat de One Victoriei Plaza este de aproximativ 1,9 milioane de euro și este indexat cu inflația anuală.

Citește și: One United Properties cumpără un teren de 60 milioane de euro în Capitală

Achiziția One Victoriei Plaza se înscrie în strategia One United Properties de a crește veniturile recurente din chirii în cifra de afaceri totală generată de companie. În urma acestei achiziții, portofoliul de birouri al companiei numără 113.000 mp de suprafață închiriabilă totală de spații de birouri și include One Tower, One Cotroceni Park Office Faza 1, One Victoriei Plaza, One Herăstrău Office și One North Gate.

Citeste si: Tranzacție pe piața jucăriilor. Noriel a fost cumpărată de o firmă...

Portofoliul de birouri One United Properties va ajunge la o suprafață închiriabilă totală de 148.000 mp după livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2 până la sfârșitul anului 2022. Împreună cu portofoliul de retail, care este format în principal din Bucur Obor și One Gallery, fosta fabrică Ford, portofoliul total al companiei destinat închirierilor comerciale va ajunge la o suprafață închiriabilă de aproape 190.000 mp.

Valoarea totală a achiziției One Victoriei Plaza este de aproximativ 28 de milioane de euro, din care o componentă de capital propriu se ridică la aproximativ 9 milioane de euro și un împrumut bancar la aproximativ 19 milioane de euro, acordat de Garanti Bank pentru 15 ani. Împrumutul va fi utilizat pentru rambursarea împrumuturilor scadente, datorate foștilor acționari ai clădirii achiziționate.

Citeste si: Colliers: În ciuda evoluției pieței imobiliare nu suntem atât de...

„Garanti BBVA este un susținător activ al comunității de afaceri din România. Astfel, ne bucură să fim alături de One United Properties într-una dintre cele mai importante tranzacții din acest an de pe piața de birouri din România. Acest demers arată încrederea pe care o acordăm planurilor îndrăznețe de dezvoltare ale companiei One United Properties, pe măsură ce își crește an de an portofoliul de birouri și retail, menținându-și în același timp poziția de lider pe sectorul imobiliar rezidențial”, a declarat Bilge Demirer, Director General Adjunct, Garanti BBVA.

Veniturile care urmează să fie generate de One Victoriei Plaza nu au fost incluse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2022 aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care a avut loc în aprilie 2022.

Citeste si: Andreea Mihnea, First Bank: Angajatul trebuie să fie autonom, cu...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: