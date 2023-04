One United Properties investește 6 milioane de euro 2 școli din București

One United Properties va investi în construirea a două școli în zona lacurilor Tei și Plumbuita din sectorul 2 al Capitalei. Prima unitate educațională va fi amplasată chiar în cadrul dezvoltării One Lake District, în vreme ce a doua școală va fi situată între dezvoltările One Lake Club și One High District.

Investiția pentru construirea celor două unități de învățământ ce vor funcționa în sistem privat se ridică la aproximativ 6 milioane de euro.

„ Fiecare nouă dezvoltare ONE înseamnă o nouă comunitate, care are nevoie de beneficii concrete, iar unitățile educaționale reprezintă cu siguranță un element central în traseul zilnic al multor familii. Prin această investiție în școlile care vor deservi atât dezvoltările One United Properties din zonă, cât și comunitatea locală în ansamblu, ne propunem să oferim soluții necesare pentru viitorii rezidenți și să construim cartiere conectate și durabile", a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.

(Andrei Diaconescu - co-CEO One United Properties - sursa foto - One United Properties)

Fiecare dintre aceste școli va include ciclul claselor I - VIII, plus creșă și grădiniță, va beneficia de săli de sport și va deservi în medie între 250 – 300 de copiii. Școlile vor fi administrate de unități de învățământ avizate.

Școala din cadrul dezvoltării One Lake District va fi construită pe o suprafață desfășurată de 4.200 mp, cu parter și 3 etaje. Parterul va găzdui grădinița, etajul 1 va fi dedicat ciclului primar, iar etajele 2 și 3, ciclului gimnazial. One Lake District este o dezvoltare rezidențială sustenabilă de amploare cu 2.076 de apartamente, situată chiar pe malul lacului Plumbuita, într-o locație exclusivistă ce va oferi atât priveliști spectaculoase, cât și acces direct la lac.

Cea de-a doua școală situată în proximitatea pietonală a cartierelor One High District și One Lake Club va răspunde nevoilor unei comunități aflate în plină dezvoltare, într-un nou pol de interes pe harta Bucureștiului. Școala va avea o suprafață construită de aproximativ 4.400 mp și va deservi întreaga zonă.

Aceste două proiecte se înscriu în strategia companiei pe termen lung de a construi orașe și comunități durabile. În ultimii ani, One United Properties s-a concentrat pe implementarea conceptului de dezvoltări cu utilizare mixtă, care creează adevărate comunități noi ce au acces la o gamă variată de servicii în apropierea locuinței, precum spații de birouri, magazine, cafenele și restaurante, locuri de relaxare și sport, dar și unități educaționale.

Toate aceste facilități situate în incinta sau în apropierea ansamblurilor contribuie la crearea unor orașe mai bine conectate și la limitarea traficului, un aspect important pentru București, care se află deja în top 10 cele mai aglomerate orașe din lume. Prin urmare, compania investește permanent în dezvoltarea infrastructurii, soluțiilor și serviciilor necesare locuitorilor și clienților One United Properties, precum și comunității în ansamblu.

Sursa foto: One United Properties

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: