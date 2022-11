Profit de peste 420 de milioane de lei pentru One United Properties în primele 9 luni ale anului

One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari din România, raportează un profit net de 421,1 milioane de lei în primele nouă luni ale acestui an, cu 120% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2021.

Totodată, compania a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 908,8 milioane de lei în primele nouă luni, în creştere cu 45% faţă de acelaşi interval din 2021.

Conform One United Properties, profitul brut a fost de 479,5 milioane de lei, dublu faţă de aceeaşi perioadă din 2021.

"Grupul a investit continuu în anul 2022 în piaţa imobiliară românească, menţinând în acelaşi timp o poziţie de numerar solidă de 694,7 milioane de lei, în creştere cu 37% faţă de începutul anului", se menţionează în comunicat.

La 30 septembrie 2022, indicatorul de îndatorare brut (loan-to-value) era de 31%.

"Cel de-al treilea trimestru al anului a adus o nouă serie de creşteri semnificative la nivel de venituri pentru One United Properties, pe fondul demarării vânzărilor la noile dezvoltări autorizate, One Herăstrău Vista şi One Lake Club, precum şi datorită vânzărilor continue pentru dezvoltările care vor fi livrate în anul 2023. Accesarea împrumutului pentru achiziţia clădirii de birouri One Victoriei Plaza şi a altor finanţări pentru diverse dezvoltări au condus la o uşoară creştere a indicatorului loan-to-value brut, la 31% în T3 2022. Cu toate acestea, menţinem efectul de levier scăzut al Grupului în comparaţie cu alte companii similare din Europa. Cel mai important, datoria netă la T3 2022 este de 100 de milioane de lei, reprezentând doar 2,4% din activele contabile totale ale One United Properties, care se ridică la 4,1 miliarde de lei", a declarat Victor Căpitanu, co-director general al One United Properties.

Creşterea cifrei de afaceri a fost susţinută de o majorare cu 15% a veniturilor din vânzarea proprietăţilor rezidenţiale, care au ajuns la 597,7 milioane de lei în primele nouă luni 2022.

"Venitul net din proprietăţi rezidenţiale a crescut cu 56% faţă de anul trecut, ajungând la 278,3 milioane de lei, datorită faptului că dezvoltările majore se apropie de finalizare. Acest lucru a generat o marjă netă de 47%, o apreciere de 12 puncte procentuale (pp) comparativ cu primele nouă luni din 2021", conform documentului citat.

În primele nouă luni din 2022, One United Properties a vândut 260 de apartamente cu o suprafaţă totală de 24.505 mp, 544 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi pentru o sumă totală de 103,8 milioane de euro.

Totodată, veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentul de birouri şi diviziile de retail, au înregistrat o creştere semnificativă, de 30 de ori, ajungând la 41,7 milioane de lei.

"În primele nouă luni din 2022, ONE a fost a 9-a cea mai tranzacţionată acţiune din punct de vedere al lichidităţii absolute, înregistrând tranzacţii de 175,4 milioane de lei şi a 13-a după lichiditatea raportată la free-float", se mai precizează în comunicat.

Capitalizarea bursieră la 30 septembrie 2022 a fost de 3,2 miliarde de lei, ceea ce face din One United Properties cea mai valoroasa companie antreprenorială listată la Bursa de Valori Bucureşti.

Începând cu data de 19 septembrie 2022, acţiunile One United Properties au fost avansate în cadrul FTSE Global Equity Index Series for Emerging Europe, trecând de la categoria small cap la cea mid-cap, reflectând creşterea capitalizării bursiere, precum şi lichiditatea solidă a acţiunilor ONE.

Sursa foto: One United Properties

