Tranzacție imobiliară - One United Properties a obținut 21 milioane de euro în urma afacerii

Cel mai mare dezvoltator imobiliar local One United Properties a încheiat un acord de vânzare pentru participația deținută în firma care administra clădirea One Herăstrău Office către un investitor privat, obținând în urma acestei tranzacții 21 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat remis redacției, One United Properties deținea 30% din acțiunile firmei One Herăstrău Office Properties S.A., care, la rândul său, deținea 66,67% din pachetul de acțiuni One Herăstrău Office S.A.. Participația fusese achiziționată în iunie 2020 la o evaluare a clădirii de 15 milioane de euro.

„Clădirea de birouri One Herăstrău Office a atins un grad total de ocupare încă din prima parte a anului trecut, ceea ce confirmă trendul actual în privința cererii companiilor pentru birouri moderne și certificate. Piața locală de investiții continuă să fie atractivă, după un an 2022 record din punct de vedere al tranzacțiilor, cu lichiditate în creștere și un potențial semnificativ de a atrage investitori noi. Totodată, vânzarea participației în One Herăstrău Office reprezintă un proces investițional cu valoare adaugată pentru compania noastră", a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

One Herăstrău Office este o clădire de birouri cu parter + 7 etaje, cu o suprafață închiriabilă totală de 8,074 mp, și locuri de parcare distribuite pe 3 etaje subterane, situată în Nordul Bucureștiului, într-o zonă exclusivistă, în imediata apropiere a parcului Herăstrău. Clădirea este certificată BREEAM și beneficiază de o soluție inovatoare cu panouri fotovoltaice integrate în fațadă și pe acoperiș, care contribuie la reducerea substanțială a consumului de energie, o soluție de climatizare cu tavan radiant, dar și o înălțime utilă superioară, de minimum 3 m, toate aceste elemente asigurând un spațiu de lucru confortabil utilizatorului final.

Printre companiile care au sediul aici se numără Dr. Reddy's Pharma, Grupo Confrasilvas, Stratulat Albulescu, dar și TechVentures Bank, care pe lângă spațiul de birouri din clădire, a implementat la parterul clădirii un concept original de unitate bancară, împreună cu lanțul de cafenele TED'S Coffee, care îmbină atmosfera de afaceri cu cea relaxantă.

În urma vânzării pachetului de acțiuni la One Herăstrău Office Properties S.A., suprafața închiriabilă brută (GLA) a portofoliului de birouri al companiei ajunge la 130.000 mp și include One Tower, One Cotroceni Park Faza 1 și Faza 2, One Victoriei Plaza, One North Gate și Eliade Tower. Împreună cu componenta de retail, portofoliul comercial al One United Properties, care include Bucur Obor și One Gallery, va ajunge la o suprafață închiriabilă brută de aproximativ 172.000 mp.

Sursa foto: One United Properties

