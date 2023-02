Dezvoltatorul imobiliar One United Properties anunță achiziția unui teren de 44.863 mp situat pe Șoseaua Progesului nr. 56-80, în Sectorul 5 al Capitalei. One Cotroceni Towers va fi dezvoltat pe acest teren și se va contura ca o nouă dezvoltare mixtă care va cuprinde cele mai înalte turnuri rezidențiale din București, în urma succesului dezvoltării emblematice One Cotroceni Park.

„Suntem încântați să anunțăm One Cotroceni Towers, noua noastră dezvoltare, și extinderea eforturilor de regenerare urbană ale One United Properties în zona Cotroceni. Vânzările excelente de la One Cotroceni Park, unde 92% dintre unități au fost vândute în primul an de la demararea vânzărilor, au dovedit oportunitatea importantă pe care One United Properties o are în extinderea brandului high-end ONE către dezvoltări de dimensiuni mai mari, destinate clienților cu venituri medii și medii superioare. În plus, observăm o cerere semnificativă pentru apartamente, birouri și spații comerciale în zona Cotroceni, ceea ce înseamnă că este un cartier foarte important pentru investițiile noastre viitoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) estimată la 400 de milioane de euro, One Cotroceni Towers va fi o dezvoltare mixtă și un exemplu emblematic de regenerare urbană, care va crește gradul de atractivitate a traiului, muncii și a petrecerii timpului liber în București, spun reprezentanții companiei.

Componenta rezidențială va cuprinde 1.296 de unități dispuse în cinci turnuri. Două turnuri vor avea 33 de etaje, devenind astfel cea mai înaltă dezvoltare rezidențială din București și din regiune. Alte două turnuri vor avea 23 de etaje, în timp ce o clădire va avea 16 etaje. Turnurile rezidențiale vor fi conectate la nivelul parterului și primului etaj și vor include spații comerciale pentru o varietate de servicii, precum o sală de sport cu piscină, piețe alimentare, restaurante, afterschool pentru copii și alte servicii specifice.

Parcarea va fi disponibilă numai în cadrul celor trei etaje subterane. În plus, dezvoltarea mixtă va include și o clădire de birouri de sine stătătoare, cu o suprafață închiriabilă totală (GLA) de aproximativ 48.000 mp, care va fi denumită One Cotroceni Park Office Faza III, continuând povestea de succes a primelor două faze, care au un GLA cumulat de 81.000 mp. Această clădire va fi construită pentru închiriere și va crește veniturile recurente ale companiei din chiriile pentru spațiile de birouri.

La One Cotroceni Towers, clienții au acces la diverse unități rezidențiale, inclusiv apartamente cu două, trei și patru camere, precum și cele mai înalte penthouse-uri din București, situate la cel mai înalt etaj rezidențial și la unul dintre cele mai înalte puncte de altitudine din oraș. Opțiunile de achiziție a apartamentelor includ cinci rate egale de 20% plătite pe durata construcției, un avans de 30% la semnarea contractului și 70% la livrare sau o opțiune cu discount în cazul plății integrale anticipate. Se estimează că lucrările de construire vor începe în martie 2023. Dezvoltarea mixtă va fi livrată în trei faze, iar data de finalizare integrală este estimată pentru anul 2027. Proprietatea dispune deja de autorizație de construire legală și valabilă, ceea ce va permite introducerea rapidă pe piață.

Construit pe un teren de aproape 5 hectare și având o suprafață construibilă brută de peste 282.000 mp, One Cotroceni Towers va fi extensia dezvoltării de regenerare urbană One Cotroceni Park. Astfel, rezidenții și chiriașii vor avea acces la distanță de mers pe jos la o gamă largă de facilități și servicii pentru comunitate, dispuse pe întreaga suprafață de aproape 11 hectare a cartierului. În plus, locația beneficiază de acces direct la metrou.

După finalizarea integrală, în One Cotroceni vor locui aproape 2.200 de familii, cu peste 40.000 mp de spații comerciale și birouri mici, aproape 140.000 mp de spații de birouri de închiriat, precum și 4.200 de locuri de parcare subterane. Valoarea tranzacției este de 35 de milioane de euro.

Sursa foto: One United Properties

