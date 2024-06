Un fost soldat român în trupele de elită îi învață pe manageri să fie lideri: Leadershipul este despre a fi, nu despre a ști

Din ce în ce mai multe companii apelează la programe de training pentru a-și pregăti managerii și angajații pentru cât mai multe situații care apar în activitatea lor. Între criză și oportunitate, intervine și Raul Marina, fost soldat român în trupele de elită, parte a HPDI România, companie care construiește programe de training, teambuilding și coaching.

Cine este Raul Marina, trainerul care aplică cunoștințele de pe front în companii

Raul Marina a fost militar în trupele de elită pentru o perioadă de cinci ani, între 2003 și 2008, fiind acreditat E.S.A. Firearms Instructor | European Security Academy. A părăsit Forțele Speciale, iar timp de doi ani a ajutat la deschiderea a șase magazine Decathlon.

Însă Raul a simțit că poate face mai mult pentru cei din jur, iar de 17 ani, acesta este trainer și coach, fiind artizanul modulului Leadership în Linia 1, în cadrul HPDI România, din iulie 2023. De la lansarea programului, Raul a lucrat cu aproximativ 15 companii din industrii precum IT, producție, auto sau retail.

„Când eram mic, tatăl meu mi-a spus că indiferent ce aș face sau oriunde aș face să îmi dau silința și să fiu cel mai bun. Am conștientizat cu adevărat vorbele sale abia la 16 ani, când am avut primul job în vidanjare fose septice și mă gândeam cum pot eu să fiu cel mai bun în acest domeniu”, afirmă Raul.

Acesta recunoaște că este omul căruia i-a plăcut să accepte provocări pe care ceilalți le refuzau, motiv pentru care a ales și armata.

”Îmi spun oamenii: `Raul, esti nebun!`, iar eu mă bucur, deoarece e o validare că am făcut ceva diferit. Oamenii nebuni fac istorie”, mai transmite acesta.

Cât despre leadership, Raul spune că totul pornește de la mentalitate și nu este despre faimă și succes.

”Ai înțeles ce înseamnă leadership când înțelegi eșecul și când reușești să îți ceri scuze în fața oamenilor din echipă. Leadershipul nu începe la 9 și încetează la 17, te trezești și adormi în leadership. Liderii de azi eșuează pentru că încearcă să aplice ceea ce citesc în cărți și uită de mentalitate. Leadershipul este despre a fi, nu despre a ști, pentru informația este la un click distanță”, spune trainerul.

Un capitol vast, leadershipul mai presupune și responsabilitate, insistă Raul, responsabilitatea reciprocă a membrilor echipei.

„Responsabilitatea este cea mai importantă calitate a unei echipe și a fost cea care m-a ținut în viață în armată. Eu aveam grijă de camarazii mei, ei aveau grijă de mine”, menționează Raul.

Modalitatea lui Raul Marina de a susține traininguri și de a prezenta conceptul de leadership l-a făcut să fie unul dintre cei mai căutați în acest domeniu, cursanții apelând la el inclusiv după finalizarea modului.

„Eu vin în fața oamenilor autentic, cu experiența mea, cu vulnerabilitățile și calitățile mele. Nu vin să bifez căsuțe cu time management și feedback”, a mai spus acesta.

”Este ora 6 și noi încă suntem aici. Când am auzit că iar vorbim despre leadership am fost sceptici. Dar exemplele pe care Raul le-a oferit, poveștile de viață, lecțiile, ne-au ajutat să vedem viața altfel”, a declarat unul dintre participanții la modul.

Ce înseamnă Leadership în Linia 1 și ce conține modulul de dezvoltare

Programul Leadership în Linia 1 are misiunea de a transmite liderilor, managerilor, dar și angajaților cum ar trebui să se comporte în situații considerate extreme sau de criză la nivelul companiilor.

Academia Leadership în Linia 1 se desfășoară de-a lungul a trei module, după cum urmează:

Guide the change,

Drive the change,

Be the change.

Guide the change are loc în sala de training pe parcursul a două zile și presupune dezvoltarea și formarea liderilor.

Programul de două zile este urmat de alte două, dedicate gestionării echipelor și schimbării, în cadrul Drive the change.

Nu în ultimul rând, academia implică și cel mai așteptat moment, workshopul Be the change, care se desfășoară timp de o zi. Acesta are loc în fabrici dezafectate sau clădiri abandonate, unde Raul intervine cu experiența militară și demonstrează cu activități specifice cum ar trebui să acționeze liderii în situații limită.

”Programul Leadership în Linia 1 a fost o oportunitate ce unii o au o dată în viață și ne-a oferit ocazia de a ne observa comportamentele, atitudinea și mindset-ul și de a reflecta asupra lor. Leadership-ul este despre a crește si a inspira oamenii din echipele noastre. Am conștientizat că drumul spre a deveni un lider bun este un maraton care implică efort și perseverență. Recomand cu încredere trainerul, omul, Raul Marina, o inspirație și o legendă vie a Leadership-ului autentic. Recomand această academie tuturor celor care doresc să-și dezvolte abilitățile de leadership și să învețe cum să delege și să motiveze echipa în mod eficient”, a transmis Arabela Chis, HR business partner Michelin.

Programul este implementat în totalitate offline, deoarece include componente experiențiale care nu pot fi desfășurate în mediul online.

Cine poate susține un astfel de modul

Programul se adresează tuturor liderilor din companii care au fost expuși la traininguri sau programe de learning clasice. În urma acestui modul, companiilor vor putea observa:

îmbunătățirea comunicării în cadrul proceselor interne,

asumarea responsabilității de către angajați,

participanții devin lideri încrezători și inspirați.

Rezultatele sunt vizibile în maximum 3 luni de la participarea la academie. Reușita unui astfel de program este împărțită în felul următor, potrivit trainerilor HPDI: 33% programul, 33% implicarea directă a participantului, 33% sprijinul companiei post training. În plus, pentru a asigura aceste variabile, HPDI România include în program două sesiuni de follow-up, la 3 și la 6 luni de la terminarea programului.

Înființată în 2001, HPDI România este o companie care construiește programe de training, teambuilding și coaching. Fondatorul HPDI România este Petru Păcuraru, numit antreprenorul anului în 2013, care deține 6 business-uri, dintre care unul social. Acesta este și unul dintre fondatorii fundației Leaders, educând mai mult de 100 000 de copii și tineri în programe de leadership. În 2022, HPDI România a lucrat cu peste 80 de companii din țară și a participat la peste 680 de evenimente, unde a trainuit circa 15.000 de oameni. Printre companiile care au accesat modulele de dezvoltare HPDI se numără BCR, Deloitte, Toyota, Michelin, Honeywell, Oracle, Luxoft, P&G, Alka, Profi etc.

Sursa foto: HPDI Romania

