Froo, un brand de magazine de proximitate din Europa lansează un nou lanț de magazine în România, în ultima lună, în București fiind înființate cinci magazine sub acest nume. Froo, de altfel, este un brand nou în ecosistemul Grupului Żabka pe piața europeană. Grupul, care deține, printre altele, un lanț de peste 10.000 de magazine Żabka în Polonia și Maczfit, o companie de catering dietetic, și-a unit forțele cu DRIM Daniel Distribuție în februarie anul acesta, preluând pachetul majoritar într-o companie de distribuție FMCG în România. Froo sunt magazine echivalente cu magazinele Żabka care operează în Polonia.

Żabka Group este un ecosistem all-inclusive de magazine de proximitate, originar din Polonia, cu canale de vânzare atât fizice, cât și digitale, produsele și serviciile fiind folosite zilnic de peste 3 milioane de oameni.

Grupul Żabka din Polonia include peste 10.000 de magazine sub bannerul Żabka, magazine automatizate fără angajați Nano, soluții q-commerce și e-commerce și catering dietetic, iar primul magazin al companiei a fost înființat în Polonia în anul 1998.

"România este o piață importantă în Europa Centrală și de Est, cu o populație de peste 19 milioane de locuitori, ceea ce o face a doua cea mai mare piață de consum din regiune. Profilul de consumator similar cu cel din Polonia și perspectivele de creștere pentru piața din România au făcut din această direcție un pas firesc în extinderea Grupului Żabka. Consumatorii români apreciază magazinele mici, de proximitate, unde pot face cumpărături spontane pentru consumul imediat (...)" – a declarat Anna Grabowska, Director General Zabka International.

O analiză a pieței din România și un sondaj realizat de Kantar în rândul consumatorilor locali a arătat că 47% dintre respondenții români chestionați preferă să facă cumpărături spontan sau impulsiv atunci când timpul le permite, iar același grup de respondenți a indicat că le place să cumpere alimente din magazinele mici de proximitate.

Astfel, Froo își propune să răspundă nevoilor acestui grup de oameni.

În prima etapă am deschis magazine în formula friends&family, ceea ce ne-a permis să testăm soluțiile IT, sortimentul și soluțiile logistice. Am deschis apoi puncte de testare pentru clienți. Le-am cerut părerile și percepțiile despre magazinele noastre. (...) Suntem conștienți că mai avem multe de învățat, dar datorită cooperării în cadrul Grupului și experienței pe care DRIM Daniel Distribuție o are pe piața locală, putem oferi clienților o nouă experiență de cumpărături. – a declarat Radu Trandafir, Director General, Froo Romania Retail S.R.L.

Froo plănuiește să deschidă magazine în marile orașe din România, având suprafețe între 50 și 70 mp.

În magazinele lanțului Froo, peste 80% din sortiment este format din mărci românești cunoscute și apreciate și mărci internaționale provenite de la furnizori români.

Sursa foto: Froo

