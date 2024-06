Nestlé dezvăluie rețeta universală împotriva risipei alimentare

Nestlé, cea mai mare companie de alimente și băuturi din lume, trage un semnal de alarmă asupra risipei alimentare, care poate însemna pentru fiecare familie, o pierdere estimată de la câteva sute la câteva mii de lei pe an. Campania inițiată de Nestlé România este susținută de Federația Băncilor pentru Alimente din România - FBAR, Horeca School și Chef Ștefan Popescu.

Rețeta universală este simplă și accesibilă oricui, și este descrisă în principiul NutriPorția, care postulează cum ar trebui să arate porțiile ideale de mâncare, adică și proteine, și carbohidrați, și legume, și arată care sunt cantitățile potrivite din fiecare grupă de alimente pentru principalele mese ale zilei. NutriPorția este o metodă care împarte farfuria în 3 părți care te ghidează, astfel încât jumătate din farfuria celui mic să fie acoperită de legume și verdețuri, un sfert - de alimente bogate în proteine, iar un sfert - de cereale/paste/orez și alte surse de carbohidrați.

Echivalentul a un miliard de mese cu mâncare bună de consum este risipit în fiecare zi la nivel global, doar în gospodării. Conform Comisiei Europene, 131 de kilograme de alimente sunt risipite anual de fiecare locuitor din U.E. Cu alte cuvinte, aruncăm în fiecare zi 350 grame de alimente pe cap de locuitor. 70% din această cantitate este reprezentată de risipa la nivel de gospodărie, adică fiecare dintre noi aruncă zilnic 250 grame de mâncare.

”În viziunea noastră, nimănui nu trebuie să-i fie foame. Fiecare aliment contează și a oferi hrană este forma de ajutor cea mai concretă pentru a răspunde la o necesitate esențială. Tocmai de aceea, credem că atenția și responsabilitatea de a nu risipi nicio fărâmă de hrană reflectă grija și respectul pentru oameni și planetă, pentru resursele și bugetele investite”, subliniază Gabriel Sescu, președinte Federația Băncilor pentru Alimente din România - FBAR.

Risipa alimentară are impact negativ și asupra mediului, deoarece resursele naturale, precum apa, terenul și energia sunt utilizate în mod ineficient pentru producția alimentelor care sunt ulterior aruncate. De asemenea, risipa alimentară contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră (16% din totalul emisiilor doar în Europa) și la schimbările climatice.

”În fața risipei alimentare, fiecare dintre noi poate deveni un protagonist al schimbării. Fiecare aliment salvat reprezintă un gest de responsabilitate și respect față de mediu și comunitatea din jur”, spune Cristina van der Schaaf, fondatoarea Horeca School.

Risipa alimentară este o problemă imensă și în România, unde peste 6 milioane de tone de alimente sunt aruncate anual, antrenând costuri inutile pentru gospodăriile românilor – sume ce ar putea fi folosite mai bine în alte scopuri.

”Împreună cu Chef Ștefan Popescu, Horeca School și Federația Băncilor pentru Alimente din România, începem o campanie de comunicare cu privire la importanța reducerii risipei alimentare, prin gesturi simple și la îndemână. Un astfel de gest poate fi reprezentat de adoptarea metodei NutriPorția, care ține cont de două principii esențiale: diversitate și cantitate”, explică Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

Prin parteneriatul pe termen lung cu „Banca pentru Alimente”, Nestlé România contribuie la reducerea risipei alimentare, donând tone de produse, lună de lună, către beneficiarii Băncii. Începând din 2018, Nestlé România a donat către Banca pentru Alimente peste 269 de tone de produse, din care 60 de tone numai anul trecut

”Acceptați provocarea de a risipi cât mai puține alimente timp de câteva săptămâni, provocarea se aplică pentru toată familia! Copiii se vor distra măsurând câtă hrană se risipește în familie și vor veni cu idei despre cum puteți evita risipa de mâncare. Daca familia ta reușește, primiți cu toții o recompensă!”, a spus Ștefan Popescu, Chef Popescu.

La invitația Nestlé România, Chef Popescu a gătit împreună cu copiii de la Horeca School cinci rețete, iar meniul astfel creat a fost donat integral către Casa Sf. Ioan din cadrul Asociației Caritas București.

Despre Federația Băncilor pentru Alimente din România

Federația Băncilor pentru Alimente din România - FBAR și cele nouă Bănci Regionale pentru Alimente din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați formează o rețea națională de solidaritate, o punte între existența surplusului de alimente și cei care au cea mai mare nevoie de hrană. Băncile salvează alimente de la pierdere și risipă, prin preluarea acestora de la companiile din lanțul agroalimentar și le donează către organizațiile caritabile care au în grijă persoane vulnerabile, contribuind astfel la reducerea sărăciei și a impactului negativ asupra mediului.

FBAR se inspiră și împărtășește modelul Federației Europene a Băncilor pentru Alimente (FEBA) și este recunoscut și susținut ca membru asociat al acesteia. Din 2016, când a fost creată prima Bancă pentru Alimente din România la București și până astăzi, Băncile pentru Alimente au salvat de la pierdere și risipă peste 22.100 tone de alimente, în valoare de peste 48 milioane euro. Aceste alimente s-au transformat în aproximativ 44,2 milioane de porții de hrană pentru peste 256.650 persoane în dificultate.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos - SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.

