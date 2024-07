Vin Mateus și gin, două alegeri rafinate și lejere pentru această vară

Când vine vorba de băuturi răcoritoare pentru zilele călduroase de vară, două opțiuni se evidențiază prin rafinamentul și versatilitatea lor: vinul Mateus și ginul. Aceste două băuturi, deși foarte diferite ca origine și profil gustativ, oferă experiențe senzoriale unice și sunt alegeri excelente pentru serile relaxante de vară sau pentru petrecerile în aer liber.

Vin Mateus – din Portugalia în România

Să începem cu vinul Mateus, o adevărată emblemă a vinurilor portugheze. Povestea vinului Mateus începe în 1942, când Fernando van Zeller Guedes a creat acest vin ușor spumant care avea să devină un fenomen global. Numit după Palatul Mateus din regiunea Douro, acest vin a revoluționat piața vinurilor în anii '50 și '60, devenind unul dintre cele mai vândute vinuri din lume.

Un vin Mateus este produs din struguri roșii autohtoni din regiunea Beiras din Portugalia centrală. Procesul de vinificație implică o macerare scurtă a strugurilor, care conferă vinului culoarea sa caracteristică roz pal. Fermentația este oprită înainte ca tot zahărul să fie transformat în alcool, rezultând un vin ușor dulce și ușor spumant.

Profilul gustativ al unui vin Mateus este caracterizat prin prospețime, fructuozitate și o ușoară efervescență. Notele predominante sunt de fructe roșii proaspete, în special căpșuni și zmeură, completate de un buchet floral subtil. Aciditatea echilibrată și conținutul moderat de alcool fac din vinul Mateus o băutură ideală pentru zilele călduroase de vară.

În ceea ce privește asocierile culinare, un vin Mateus este extrem de versatil. Datorită profilului său fructat și ușor dulce, se potrivește excelent cu preparate din pește și fructe de mare, în special cu sushi și sashimi. De asemenea, merge foarte bine cu salate de vară, fructe proaspete și deserturi ușoare. Pentru o experiență culinară portugheză autentică, încercați un vin Mateus alături de sardinhas assadas (sardine la grătar) sau de bacalhau (cod sărat).

Un motiv în plus pentru a aprecia un vin Mateus este estetica sa: este unul dintre cele mai frumoase vinuri la vedere. Toate vinurile Mateus de pe piață (Mateus Rosé, Mateus Rosé Shiraz și Mateus Rosé Tempranillo, care conțin diferite cantități de zahăr rezidual) prezintă unele dintre cele mai frumoase ambalaje. Dacă ne gândim la combinația vin-design, nu putem să nu menționăm munca incredibilă de branding realizată de-a lungul anilor pentru a transforma acest vin într-unul dintre cele mai mari succese comerciale din ultimele decenii. Ambalajul a fost conceput cu scopul final de a recrea o combinație de culori care să facă diferența, punând în valoare culoarea roz a vinului prin utilizarea unei sticle cu o formă atipică. Tocmai acest design a făcut ca vinul să fie universal recunoscut astăzi, chiar și de cei mai puțin cunoscători de vinuri.

Gin – “medicament” sau băutură? 😊

Trecând la gin, această băutură distilată are o istorie la fel de fascinantă. Originile ginului pot fi trasate până în Evul Mediu, când călugării foloseau ienupărul în scopuri medicinale. Ginul modern își are rădăcinile în Olanda secolului al XVII-lea, unde era cunoscut sub numele de "genever". Popularitatea sa a explodat în Anglia în secolul al XVIII-lea, perioadă cunoscută sub numele de "Mania Ginului".

Ginul este obținut prin distilarea alcoolului de cereale cu ienupăr și alte botanice. Fiecare producător are propria rețetă secretă de botanice, care poate include ingrediente precum coriandru, lemn dulce, cardamom și coajă de citrice. Această diversitate de ingrediente face ca fiecare gin să aibă un profil aromatic unic.

În România, unul dintre cele mai populare cocktailuri pe bază de gin este gin tonic-ul. Această combinație simplă dar eficientă de gin și apă tonică este perfectă pentru zilele toride de vară. Pentru un gin tonic perfect, folosiți un pahar înalt umplut cu gheață. Adăugați 50 ml de gin de calitate și completați cu apă tonică rece. Ornați cu o felie de lămâie sau lime și eventual câteva boabe de ienupăr. Secretul unui gin tonic excelent stă în calitatea ingredientelor și în proporția corectă între gin și tonic.

Pe lângă clasicul gin tonic, există o multitudine de cocktailuri pe bază de gin care sunt ideale pentru vară. Gimlet-ul, de exemplu, combină ginul cu suc proaspăt de lime și sirop simplu. Negroni, un cocktail italian clasic, amestecă gin cu Campari și vermut roșu. Pentru iubitorii de cocktailuri fructate, Tom Collins, care combină gin cu suc de lămâie, sirop simplu și apă minerală, este o alegere excelentă.

Deși vinul Mateus și ginul sunt băuturi rafinate și plăcute, este important să subliniem importanța consumului responsabil de alcool, mai ales în zilele călduroase de vară. Alcoolul poate accelera deshidratarea, așa că este esențial să mențineți o hidratare adecvată. Pentru fiecare băutură alcoolică consumată, este recomandat să beți un pahar de apă.

