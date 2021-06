„Am primit planul de redresare şi rezilienţă al României. Acesta include reforme şi investiţii pentru a sprijini tranziţia ecologică şi digitală, dezvoltarea inteligentă, sănătatea şi rezilienţa, precum şi politici pentru următoarea generaţie. #NexGenerationEU va contribui la construirea unui viitor mai verde şi mai durabil în România'', a scris preşedinta Comisiei Europene pe Twitter.

We received Romania’s recovery & resilience plan.



It includes reforms & investments to support the green and digital transitions, smart growth, health and resilience, and policies for the next generation.#NexGenerationEU will help build greener, more sustainable future in 🇷🇴