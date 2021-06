Costul cu ora de lucru, în zona euro, a crescut mai ușor în primul trimestru al anului comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Eurostat.. România însă, a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale costurilor cu ora de lucru în rândul statelor membre, respectiv 5,6%.

Astfel, costul orar al mâinii de lucru a crescut cu 1,5% în zona euro și cu 1,7% în UE în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2020. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Lituania (12%), Slovenia (11,1%), Portugalia (7%), Polonia și Grecia (ambele cu 5,8%) şi România (5,6%), potrivit Eurostat.

Totuși, creșterea de 1,5% este mult mai lentă decât cea de 2,8% înregistrată în primul trimestru al anului trecut, în zona euro.

Cele mai importante componente ale costului cu forța de muncă au fost reprezentate de salarii și cheltuielile extra salariale, precum contribuțiile plătite de angajatori.

Astfel, costurile cu salariile per ora de muncă au crescut 2,2%, în timp ce costurile cu veniturile extra-salariale au scăzut cu 0,9% în zona euro. În România însă, costurile salariale au înregistrat o creştere anuală de 5,6% în primul trimestru al acestui an, iar costurile non-salariale au avut de asemnea o creştere anuală de 5%.

Creșterea costurilor cu forţa de muncă în România s-a produs cu precădere pe fondul creşterii cu 6,6% a costului orar al forţei de muncă în sectorul de non-business, la care se adaugă o creştere cu 5,2% a costului orar al forţei de muncă în sectorul de business, în ambele cazuri fiind vorba de creşteri mult peste media europeană, 2,3% respectiv 1,4%.

Pe sectoare ale economiei, în România costul orar cu forţa de muncă a crescut cu 5,5% în industrie şi servicii şi cu 1,8% în construcţii.

România a avut în primul trimestru al acestui an una din cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE.

În primele trei luni din 2021, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2,1% în zona euro şi de 2% în Uniunea Europeană. Statele membre cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante au fost: Grecia (0,3%), Spania (0,7%), România, Slovacia, Portugalia şi Bulgaria (toate cu 0,8%).

La polul opus, statele membre cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante în primul trimestru au fost: Cehia (5%), Belgia (3,5%) şi Olanda (3%).

Comparativ cu situaţia din primul trimestru din 2020, rata locurilor de muncă vacante a scăzut în numai opt state membre, printre care se numără şi țara noastră. Totodată, a rămas stabilă în cinci ţări şi a crescut în alte 12 state. În România, rata locurilor de muncă vacante a scăzut uşor de la 0,9% în trimestrul întâi din 2020 până la 0,8% în perioada similară a acestui an.

Creșterea costurilor cu componenta extra-salarială a încetinit datorită scutirii de impozite și a subvențiilor acordate de guvernele din zona UE, pentru a sprijini companiile afectate de criza COVID-19.

Creșterea costului mediu per ora de lucru a încetinit în primul trimestru al acestui an, iar creșterea costurilor cu salariile se așteaptă să rămână constantă, potrivit lui Jack Allen-Reynolds, economist în cadrul Capital Economics. Acest fapt va ține sub control presiunea inflației.

