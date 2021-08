Premier: Media execuţiei bugetare este de 84%

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi că Ministerul Transporturilor este sub media execuţiei bugetare, care este de 84%, menţionând că va lua o decizie privind suplimentarea sau nu a fondurilor la acest minister în funcţie de investiţiile care s-au făcut anul acesta.

"Media din niciun minister nu are execuţie de 100%, ca să fie foarte clar. Media execuţiei este de 84%, Ministerul Transporturilor este sub media de 84% (...). Nu în şedinţa coaliţiei se alocă resurse. Resursele, am câteva propuneri şi pentru Ministerul Transporturilor şi pentru Ministerul Sănătăţii, pe care le-am convenit după ce am discutat cu colegii mei din Ministerul Sănătăţii. M-am uitat şi pe Ministerul Sănătăţii, Transporturilor, dar şi în Finanţe şi am cerut de fapt o situaţie a tuturor companiilor din Ministerul Transporturilor. De exemplu, am vrut să văd dacă investiţiile sunt mai mari sau mai mici decât anul trecut, la şase luni de zile. Am vrut să fiu foarte documentat şi vă spun că uneori în unele locuri se justifică, în altele locuri nu se justifică o suplimentare", a precizat Cîţu înainte de şedinţa coaliţiei de guvernare, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat dacă este posibil ca în această şedinţă să aloce mai mulţi bani Ministerului Transporturilor, faţă de varianta iniţială a rectificării bugetare, dar şi care este ministerul de care este cel mai nemulţumit la şase luni de guvernare.

Cîţu a mai precizat că dacă se vine cu un program de reformă pentru companiile subvenţionate de stat, "putem să alocăm sume pentru subvenţia de asistenţă socială, care să fie la nivelul mediei ultimilor cinci ani de zile".

El a adăugat se referă la o reformă "prin care să se arate că se pot face şi economii, pentru că altfel, dacă păstrăm sistemul PSD, putem să lăsăm PSD".

Cât priveşte proiectele nefinanţate la Transporturi, Cîţu a spus că "vor fi publice proiectele cu zero finanţare".

Despre Ministerul Muncii, el a spus că i se pare puţin ciudat de faptul că "în 2021 e nevoie de oameni care să aibă nevoie să digitalizeze".

"Este o ordonanţă care este în analiză la Ministerul Finanţelor, o să mă uit la ea. Da, este un program care pare ciudat ca în 2021 să ai nevoie de oameni care să digitalizeze", a adăugat Cîţu.

Sursa foto: Unsplash

