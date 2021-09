Cum arată programul Anghel Saligny sau ”PNDL 3”, care a aruncat coliția în aer din nou

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” duce din nou coaliția de guvernare, formată din PNL URS-PLUS și UDMR într-o situație de criză. Vă prezentăm în acest material ce conține Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului de Investiții ”Anghel Saligny”, denumită de către USR PLUS și ”PNDL3”, în forma depusă pe 11 august pe site-ul Guvernului.

Florin Cîțu a luat decizia de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, din partea USR-PLUS, acuzând formațiunea din care acesta face parte că ”șantajează” coaliția cu Secția Specială în contextul discuțiilor cu privire la aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

"Aş vrea să discutăm despre Program, pentru că nu este un program pentru mine, pentru PNL, UDMR, USR sau pentru PSD. Este un Program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este Programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în faţă. În ceea ce priveşte şantajul şi acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat (...) forma care să treacă prin Guvern, prin negocieri cu toată coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. (...) Din păcate, politica nu se poate face prin condiţionări şi şantaj", a spus Cîţu, după ce a participat la şedinţa grupului senatorial al PNL

De partea cealaltă, Stelian Ion a declarat că Florin Cîțu a arătat prin revocarea sa că nu are respect pentru lege și pentru Constituție.

"Premierul Florin Cîţu arată în seara aceasta încă o dată că nu are respect pentru lege, pentru Constituţie. Având în vedere antecedentele sale, poate că nu este de mirare. În felul acesta Florin Cîţu şi-a semnat de fapt propria plecare din Guvern pentru că este doar o chestiune de timp până când Florin Cîţu va pleca acasă. Şantaj şi iresponsabilitate înseamnă să îi ceri imperativ ministrului Justiţiei să îţi dea un aviz la minut pe un proiect cu miză uriaşă pentru care termenul legal de avizare este de 4 zile lucrătoare de la primirea originalului. Precizez încă o dată că nici până la această oră originalul proiectului PNDL 3 nu a fost trimis la Ministerul Justiţiei pentru obţinerea avizului. Povestea are şi un substrat nevăzut, legat de procedura de numire a procurorilor de rang înalt aflată în derulare. Aceasta este miza nevăzută", a scris Stelian Ion pe Facebook.

USR PLUS a anunțat că îşi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cîţu, căruia îi reproşează că "a aruncat ţara în criză" politică.

"USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu", se arată într-un comunicat al USR PLUS.

Cum arată Ordonanța de Urgență pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, descris de către USR PLUS ca hoția PNDL 3 sau programul becurilor de 1.800 de euro și a toaletelor din TEleorman de 80.000 de euro, conține credite de angajament pentru perioada 2021-2028 în valoare de 50 de miliarde de lei

”În cadrul Programului se pot realiza obiective de investiții necesare pentru echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în ordonanța ce poate fi consultată AICI.

De asemenea, în forma ordonanței publicate pe site-ul guvernului la 11 august se menționează și următoarele:

(5) În cadrul Programului se pot realiza obiective de investiții necesare pentru echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.

(7) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin program, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanţare, în limita creditului de angajament alocat programului, în condiţiile legii.

(8) Creditele de angajament rămase neutilizate conform prevederilor de la alin. (3) și (7) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pentru care sau depus solicitări în termenul legal şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament și sunt alocate pe baza criteriilor de prioritizare.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Art. 3 – (1) Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care obiectivul de investiții afectează și terenuri ape sau drumuri proprietate publică a statului și/sau a județului, iar beneficiarii nu dețin dreptul de proprietate/administrare asupra lor, investiția se poate realiza cu acordul prealabil al administratorului apelor, respectiv cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona

drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv, în temeiul legii.

Art. 4 - (1) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile

legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri

comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante

ocolitoare ale localităților;

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de

transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Citește Ordonanța în integralitate AICI.

