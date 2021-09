Șefa CE, la București: Vom discuta săptămâna viitoare despre prețurile mari la energie

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus, la Bucureşti, că subiectul preţurilor crescute la energie va fi discutat săptămâna viitoare, accentul fiind pus pe gospodăriile şi afacerile cu venituri mici.

"Săptămâna viitoare, la reuniunea informală a Consiliului European din Slovenia, vom discuta acest subiect. Comisia va veni, evident, cu propuneri despre ce putem face la nivel european, cum putem lua presiunea preţurilor mari la energie de pe gospodăriile cu venituri mici, de pe micile afaceri. Acesta este scopul, să rezolvăm aceste probleme, nu legat de statele membre, ci din perspectiva Uniunii Europene, deoarece experienţa ultimilor ani ne arată că orice criză am înfrunta suntem mai puternici împreună, cu avantajul a 450 de milioane de cetăţeni, de a găsi o soluţie pentru oameni", a afirmat şefa Executivului comunitar.

Anterior, ministrul Energiei, Virgil Popescu a afirmat că în următoarea perioadă va veni un set de recomandări din partea Comisiei Europeane privind măsurile pe care le pot lua statele membre pentru compensarea facturilor la energie, a afirmat în fața comisiei parlamentare de anchetă privind creșterile la preţul energiei, potrivit Agerpres.

"Săptămâna trecută am fost la Consiliul de Miniştri UE ai Energiei unde am discutat despre problema preţului, am fost primul care a ridicat această problemă, iar mesajul a fost preluat de colegii greci. Împreună vom redacta o poziţie comună", a spus ministrul.

El a arătat că aşteaptă zilele următoare un răspuns de la Comisie.

"S-a obţinut din partea Comisiei Europene să încercăm să găsim la nivel european un mecanism de ajutor pentru ca populaţia să depăşească această perioadă cu preţuri mari. Vom avea un răspuns în aceste zile, un set de recomandări de măsuri care pot fi luate în această perioadă de către statele membre, astfel încât să nu încalce politica comună europeană în materie de ajutor de stat", a continuat Popescu.

Oficialul a amintit că Guvernul are în plan compensarea facturilor la energie pentru 13 milioane de români, printr-o ordonanţă de urgenţă, şi lucrează la o măsură de ajutor şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

"Se încadrează consumatorii casnici care au un consum de până la 200 kWh pe lună la electricitate şi până în 1.200 de metri cubi pe an la gaze", a reiterat ministrul.

Întrebat ce se va întâmpla cu un consumator dacă într-o lună depăşeşte acest plafon de 200 de kWh, el a răspuns că se va face o regularizare la cinci luni.

Una dintre cauzele care au dus la creşterea preţurilor este preţul certificatului de emisii de carbon, care a crescut de la 15 euro anul trecut, la peste 60 de euro în acest an.

