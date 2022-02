Câți bugetari are România și unde lucrează cei mai mulți dintre aceștia

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedentă, iar 63,97% dintre acestea în administraţia publică centrală, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF). Luând în considerare că în ianuarie 2021 numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era de 1.249.283, observăm o creștere de puțin peste 13.000 de bugetari(13.035).

Din totalul celor 807.562 de angajaţi din administraţia publică centrală, 595.034 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 2.879 angajaţi faţă de noiembrie 2021).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educaţiei, respectiv 290.417 (289.959 în noiembrie), Ministerul Afacerilor Interne - 121.622 (119.829 luna precedentă), Ministerul Apărării Naţionale -75.855 (75.739 în noiembrie), Ministerul Finanţelor -24.384 (24.375 în noiembrie), Ministerul Sănătăţii -18.421 (18.330 în noiembrie) şi Ministerul Justiţiei- 16.926 (16.824 în noiembrie).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.244 de posturi (plus 83 faţă de luna anterioară), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.325 (plus 593), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 159.959 de posturi ocupate (plus 365).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în decembrie 2021, 454.756 de persoane (minus 412), dintre care 278.131 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 176.625 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Guvernul României trebuie să-și reducă cheltuielile prin măsuri precum scăderea diferențelor dintre salariile sectorului public și cele private, pentru că aceste salarii sunt în continuare împovărătoare, chiar dacă diferența s-a redus de la peste 50% la 40% în ultimii ani, potrivit lui Adrian Codirlașu, Vicepreședintele CFA România. Țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar mare (6,7% în 2021) și urmează să aibă parte de presiuni din partea Comisiei Europene pentru a-și micșora acest deficit, avertizează economistul. Interviul integral AICI.

