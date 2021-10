Redăm mai jos anunțul integral al Ministerului Muncii:

Având în vedere discuțiile din spațiul public privind dimensiunile formularului pentru obținerea ajutorului de încălzire a locuinței, acordat conform Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) face următoarele precizări:

Formularul nu este o invenție românească, ci este similar cu cele din alte state UE pentru scheme de sprijin bazate pe testarea mijloacelor.

Față de formatul vechi, din 2016, care a fost apreciat pentru că a eliminat alte 3 documente, s-au adăugat 11 rânduri în care sunt:

Aceste 11 rânduri care ajută la identificarea fiecăruia, din numărul uriaș beneficiari - 500.000 de gospodării, ajută ca procedura să se deruleze fără dificultăți și oamenii să primească ajutorul statului repede și fără încurcături.

Formularul pentru ajutorul de încălzire poate fi descărcat de AICI.

Precizăm că acest tip de formular nu este o invenție a actualului Guvern și nici măcar o invenție a României. Principiul aplicat are la bază scheme de sprijin bazate pe testarea mijloacelor și este similar cu ale statelor membre. România aplică acest principiu din anul 1995, când a fost instituit prima dată ajutorul social, iar din anul 2011 acest principiu a început să fie aplicat și pentru plata ajutorului de încălzire.

Formularul a fost updatat în anul 2016 ca fiind formular unic pentru solicitarea drepturilor bazate pe testarea mijloacelor, adică drepturi care iau în considerare atât de veniturile realizate de persoana singură sau de membrii familiei, precum și bunurile deținute a căror valorificare ar putea conduce la obținerea altor venituri. Aceste drepturi sunt: ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinței.

După atâția ani de acordare a ajutorului de încălzire, oamenii care solicită an de an acest tip de sprijin sunt obișnuiți cu acest formular, iar MMPS a păstrat aceeași formă pe care doar a completat-o cu câteva elemente necesare pentru suplimentul de încălzire, tocmai pentru a clarifica procesul, în condițiile numărului mare de beneficiari. În acest an, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat până în 20 noiembrie, deci îi încurajez pe cei care sunt singuri și au venituri mai mici de 2.053 de lei sau pe reprezentanții familiilor cu venituri mai mici de 1.386 de lei/membru, să se adreseze primăriilor și să ceară îndrumare pentru a beneficia de reducerea facturilor.

ministrul Muncii, Raluca Turcan