Ministrul Agriculturii dă asigurări din nou românilor că nu există probleme legate de aprovizionarea cu alimente și asta pentru că țara noastră produce hrană suficientă pentru necesarul de consum al populației.

„ Am văzut cu toții ce s-a întâmplat, a fost o reacție emoțională, ca urmare a crizei din Ucraina. Am avut foarte multe intervenții prin care i-am asigurat pe cetățeni că România are stocurile necesare de ulei. Producm suficient încât să fim independenți. Nu spun doar eu asta, o spun și fermierii și reprezentanții procesatorilor.

Am pus pe masă toate datele, discutăm săptămânal, alături de acești reprezentanți, astfel încât să ne asigurăm că nu există goluri alimentare.

Noi punem la dispoziția cetățenilor și a mass-media toate informațiile necesare cu privire la aprovizionarea de alimente.

România nu se află în niciun risc de apariție a unor dezechilibre majore. Producem suficientă hrană pentru necesarul de consum al populației din țara noastră. Îi încurajez pe români să se informeze din surse sigure. România produce suficient de mult pentru a asigura necesarul de consum”, a declarat Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Isteria uleiului urmează după cea a carburantului, când benzinăriile din Bucureşti şi din toată ţara au fost asaltate de şoferi, speriaţi că preţul carburanţilor va depăşi 10 lei pe litru, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, traficul fiind dat peste cap din cauza cozilor imense de maşini.

Sursa foto: Facebook / Adrian Chesnoiu

