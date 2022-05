2022 ar putea fi un an record pentru energiile regenerabile

Creşterea îngrijorărilor cu privire la securitatea energetică şi schimbările climatice va face ca în 2022 noile capacităţi pentru producţia de energie regenerabilă să înregistreze un avans record, a estimat miercuri Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), scrie Agerpres.

Potrivit IEA, capacităţi regenerabile de 320 de Gigawaţi vor fi instalate în acest an, echivalentul consumului anual al Germaniei, în creştere faţă de precedentul record de 295 de Gigawaţi atins în 2021. Agenţia precizează că avansul de anul trecut a fost stimulat de extinderea capacităţilor de energie fotovoltaică din China şi Europa, în pofida blocajelor apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare, a întârzierilor în construcţie şi a preţurilor ridicate la materii prime.

