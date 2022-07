Comisia Europeană îşi va reduce, încă o dată, prognozele de creştere economică în Europa pentru acest an şi anul următor, dar în paralel îşi va majora previziunile de inflaţie pentru a ţine cont de consecinţele războiului din Ucraina, a avertizat luni vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, transmite AFP.

Executivul comunitar urmează să dea joi publicităţii noile sale previziuni revizuite, conform Agerpres.ro.



"Creşterea economică se dovedeşte a fi una rezistentă în acest an. În pofida acestui lucru, ne putem aştepta la o revizuire în jos, şi la una mai importantă pentru anul următor", a spus Valdis Dombrovskis, înaintea de începerea unei reuniuni a miniştrilor de Finanţe din zona euro. "Şi, din păcate, inflaţia continuă să fie mai ridicată decât se prognoza. În consecinţă, previziunile privind inflaţia vor fi, din nou, revizuire în sus", a adăugat Dombrovskis.



Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a atins un nou record de 8,6% în luna iunie.



Războiul din Ucraina a obligat deja Comisia Europeană să îşi revizuiască drastic prognozele de creştere, în special ca urmare a exploziei preţurilor la energie.



În luna mai, Executivul comunitar a revizuit prognozele de creştere pentru cele 19 state din zona euro până la 2,7% în acest an, de la 4% cât prognoza în februarie, şi la 2,3% pentru anul viitor, de la 2,7% cât estima în prima sa evaluare a impactului războiului din Ucraina asupra economiei blocului.



Tot în luna mai, inflaţia în zona euro a fost estimată la 6,1% pentru acest an, la rândul său o revizuire semnificativă faţă de estimările iniţiale ale Comisiei care mizau pe o inflaţie de 3,5%.



În prezent, Comisia Europeană este îngrijorată că ar putea fi întrerupte complet livrările de gaze din Rusia, ca răspuns la sancţiunile occidentale impuse Moscovei. O oprire completă a livrărilor de gaze ruseşti, de care Europa este puternic dependentă, "nu este scenariul nostru de bază, dar este un risc pe care nu îl putem exclud. În mod clar, ne pregătim la nivelul UE, dar şi la nivelul statelor membre'', a explicat Valdis Dombrovskis.

Sursa foto: FrankHH / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: