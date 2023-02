Cu lumina dată mai încet: Românii au făcut economie de electricitate în 2022. Cât au economisit și autoritățile

Resursele de energie primară s-au diminuat în România cu 0,6%, în cursul anului 2022, faţă de anul precedent, iar consumul final de energie electrică a fost mai mic cu 7,2%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), citate de Agerpres.

Principalele resurse de energie primară au totalizat, în intervalul analizat, 33,492 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 190.500 tep.



De asemenea, producţia internă a însumat 17,817 milioane tep, în scădere cu 467.200 tep (-2,6%), de la un an la altul, iar importul s-a situat la valoarea de 15,675 milioane tep, în creştere cu 276.700 tep (+1,8%).



Totodată, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022, resursele de energie electrică au fost de 64,162 miliarde kWh, în scădere cu 2,988 miliarde kWh, faţă de acelaşi interval din 2021.



Producţia din termocentrale a fost de 21,576 miliarde kWh, mai puţin cu 647,4 milioane kWh (-2,9%), în timp ce producţia din hidrocentrale s-a ridicat la 14,171 miliarde kWh, în scădere cu 3,08 miliarde kWh (-17,9%), iar cea din centralele nuclear-electrice a însumat 11,089 miliarde kWh, în scădere cu 195,6 milioane kWh (-1,7%).



Potrivit sursei citate, în intervalul de referinţă, producţia din centralele electrice eoliene a fost de 7,006 miliarde kWh (în creştere cu 429,8 milioane kWh), iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice a fost de 1,772 miliarde kWh (în creştere cu 70,7 milioane kWh)



Consumul final de energie electrică s-a ridicat la 51,709 miliarde kWh (-7,2% faţă de 2021), în timp ce consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 6,5%. În plus, iluminatul public a scăzut cu 4,2% şi consumul populaţiei s-a diminuat cu 9,3%.



În ceea ce priveşte exportul de energie electrică, acesta a fost de 7,325 miliarde kWh, în creştere cu 1,41 miliarde kWh. În acelaşi timp, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii s-a situat la 5,128 miliarde kWh, în scădere cu 400,9 milioane kWh, de la an la an.

Sursa foto: Shutterstock

