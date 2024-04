Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că inflaţia este în scădere în acest moment în România, dar pentru ca să înceapă să se vadă o creştere de nivel de trai trebuie ca "septembrie-octombrie să ne prindă cu o inflaţie sub 5%", a scris Agerpres.

"Avem o ţară stabilă macroeconomic, avem o ţară unde în acest moment scade inflaţia şi încercăm să scădem preţurile la alimente. Acolo a mai rămas un decalaj şi la fel, dacă doriţi, detaliem, fiindcă am cifrele, exact cât au crescut per gospodărie, cât au crescut veniturile per persoană, care sunt şi creşterile de preţuri per gospodărie şi per persoană. E pentru prima oară când suntem pe un plus de creştere. Cu 13,5% au crescut veniturile per persoană, per gospodărie, 13,1 %. Preţurile au crescut cu 11,5%, respectiv 11%. E o diferenţă mică, dar e pe plus, nu e pe minus. Când aveam inflaţie cu două cifre, aşa am preluat postul de prim-ministru, cu o inflaţie cu două cifre, am stabilizat preţurile la energie şi pentru consumatorul casnic, şi pentru antreprenori, deja ne-am dus până în 2025, în aprilie. Avem un fond bun de creştere. Cu adevărat, septembrie-octombrie trebuie să ne prindă cu o inflaţie sub 5%, ca să înceapă să se vadă creşterea de nivel de trai. Important e că nu ne-am dus în jos", a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.

El a subliniat nivelul investiţiilor străine directe, precum şi gradul de absorbţie a fondurilor europene.

"Avem investiţii, în luna ianuarie, directe de 600 de milioane de euro. Nu s-a întâmplat niciodată aşa ceva. Deci, investitorii străini au curaj să investească în România. Avem cel mai bun mix de energie, avem proiecte mature. Trebuie o ordonare foarte clară a cheltuielii din PNRR şi am început, sunt şedinţe pentru îndeplinirea jaloanelor, sunt şedinţe pentru cheltuielile şi investiţiile din PNRR. Am terminat un exerciţiu financiar pentru prima oară în România cu absorbţie de 96%, iar la sfârşitul lunii acesteia va fi o absorbţie de 100%, trimiţându-se la plăţi după ianuarie, cum se poate, cum permite Comisia Europeană. Vă reamintesc că ultimul exerciţiu financiar l-am închis cu 54%, un dezastru. Am fazat lucrări în transporturi, în POIM Apă, în infrastructura din fiecare judeţ, în fiecare comună, la canalizări. Toate s-au făcut în timp real şi, repet, cu o viteză a deciziei corespunzătoare dinamicii în care trăim în acest moment", a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.

Sursa foto: gov.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: