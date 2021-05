Prima probă scrisă (limbă și comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) și începe miercuri, 12 mai. Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc joi, 13 mai. Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar.