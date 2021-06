Cât de mult le place copiilor la școală și cât de încurajați se simt

În sistemul public de educație nu am construit încă un cadru sigur, în care elevii să ofere feedback despre cum este experiența școlară pentru ei: cât de mult le place la școală, cât de implicați se simt, cât de relevant este ceea ce învață. 1 Iunie ar putea fi nu doar un moment în care celebrăm copiii, ci și unul în care le facem vocea auzită.

În semestrul al doilea, când cei mai mulți dintre elevi s-au reîntors fizic la școală, profesorii din programul Teach for Romania au întrebat copiii, de altfel beneficiarii reali ai actului educațional, despre cât de mult le place să vină la școală, cât de clare sunt explicațiile profesorilor, cât de mult le sunt valorificate ideile și cât de mult sunt încurajați să explice ceea ce gândesc și răspund.

Organizația propune o abordare integrată de evaluare a calității educației oferite în școlile publice și creează un spațiu sigur în care să se audă și vocea elevilor, să simtă că părerea lor contează cu adevărat. Mai mult, profesorii folosesc rezultatele acestui chestionar pentru a regla procesul de învățare, astfel încât să răspundă mai bine nevoilor reale de învățare ale elevilor. Feedbackul elevilor a fost colectat prin intermediul unui chestionar administrat independent, folosit în multe alte organizații din rețeaua globală Teach for All.

Încă din primul an de program organizația a colectat feedbackul elevilor despre relația cu profesorul și mediul pe care aceștia îl creează la clasă. An de an a fost un mai mare număr de răspunsuri favorabile, ce reflectă eforturile continue ale organizației de a îmbunătăți formarea și susținerea profesorilor și învățătorilor care aleg să predea în școli vulnerabile, majoritar din mediul rural, sau de la periferia centrelor urbane. În ciuda contextului complicat în care s-a desfășurat acest an școlar, rezultatele au continuat să fie foarte ridicate. Profesorii bine pregătiți, motivați, cu abilitatea de a jongla între mediul fizic și online, care pot să găsească soluții în beneficiul elevilor, chiar și atunci când există diverse provocări materiale, au rezultate pozitive, chiar și în medii dezavantajate.

La începutul semestrului al doilea din anul școlar curent, am întrebat copiii cum se simt la școală și care este relația cu profesorii și mediul de învățare creat de aceștia. Chestionarele aplicate au urmărit șapte piloni care constituie baza învățării, fără de care elevul nu poate învăța durabil:

Citeste si: Lidl donează către Teach for Romania la cumpărarea produselor școlare

crearea unor relații de încurajare și susținere cu elevii; stabilirea unui mediu bazat pe interactivitate; valorizarea contribuției și ideilor elevilor; menținerea unor așteptări riguroase; crearea unui mediu de învățare și a unei culturi pozitive; verificarea și asigurarea înțelegerii internalizarea învățării.

Au fost în total 1025 de elevi care au răspuns întrebărilor, iar evaluarea a urmărit un număr total de 93 de itemi împărțiți în 3 chestionare. Scopul evaluării este unul formativ, respectiv de a vedea cum se simt elevii din clasele profesorilor din Teach for Romania după primul semestru, dar și pentru a ajuta cadrele didactice să își regleze intervenția pentru restul anului.

În mediile vulnerabile, acolo unde sunt profesorii din programul Teach for Romania, 85% dintre copii spun că se simt și mai încurajați să învețe și să facă totul cât pot ei de bine, 88% dintre ei sunt confortabili să pună întrebări la ore și să își spună părerea cu privire la activitățile de la ore, 82% dintre copii consideră că temele pentru acasă sunt interesante și îi ajută să învețe și că profesorul lor face orele să fie interesante, 86% dintre elevi spun că profesorul face un rezumat al lucrurilor pe care le-au învățat la școală și că primesc explicații la rezolvarea temelor sau a lucrărilor, 78% dintre ei simt că învață lucruri noi în fiecare zi, învață să își corecteze lucrările, sunt încurajați să continue atunci când un exercițiu devine dificil și că profesorul lor nu se supără atunci când nu reușesc.

Teach for Romania este de părere că stabilirea unei culturi a reușitei este o condiție esențială pentru învățare. Într-un studiu din 2008 care a cuprins 1400 meta-analize, implicând 300 de milioane de elevi, John Hattie a făcut popular conceptul de învățare vizibilă, analizând mărimea efectului a multiple aspecte care influențează învățarea și rezultatele școlare. Discuțiile în clasă, sumarizarea, feedbackul către elevi, învățarea cooperativă, relația dintre elevi și profesori, așteptările profesorilor de la elevi, toate acestea au o influență importantă asupra învățării, și toate aceste aspecte sunt evaluate pozitiv de majoritatea elevilor cu care lucrează profesorii Teach.

Alături de profesori bine pregătiți, elevii pot avea motivația și mediul potrivit pentru a învăța și pentru a deveni cine vor în viață. Într-o perioadă în care accesul la școală a fost afectat de pandemie, lipsa echipamentelor tehnice sau funcționarea greoaie a acestora, lipsa semnalului GSM și multe provocări emoționale, organizația Teach for Romania și profesorii susținuți de aceasta au fost alături de copiii din mediile vulnerabile, le-au oferit sprijin emoțional, acces la tehnologie, asigurarea nevoilor de bază, dar mai mult de atât, i-au încurajat și le-au dat încredere să nu renunțe la școală.

Citeste si: Marius Motofei, Vodafone România: Educația ne dă competitivitate...

Sursa foto: Teach for Romania

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: