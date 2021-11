Pandemia, Brexit și vremurile învolburate pe care le trăim nu au afectat apetitul tinerilor din România pentru studii în străinătate. FINS, instituție financiară nebancară, ce oferă credite pentru tinerii care vor să plece la studii de licență sau masterat în Europa (sau care vor să devină antreprenori și să urmeze programul de licență al EA – The Entrepreneurship Academy), a înregistrat o creștere cu peste 100% a cererilor de finanțare a studiilor în străinătate, comparativ cu ultimii doi ani.

Olanda, Marea Britanie, Germania, Danemarca și Belgia sunt top 5 țări preferate de studenții care au aplicat pentru finanțare FINS.

„Pe fondul reducerii dramatice a accesibilității studiilor în Marea Britanie din cauza Brexit, cererea pentru studii în Olanda a crescut exploziv, această destinație detronând Marea Britanie. În același timp, a scăzut cererea pentru Danemarca, unde au început să apară restricții în ceea ce privește numărul programelor de licență și master în limba engleză, dar a crescut cererea pentru Germania. O destinație surpriză și interesantă e Belgia, unde găsim un număr semnificativ de programe în limba engleză. Dintre țările nordice, Suedia, unde se regăsesc câteva universități din top 100 mondial, începe să prezinte din ce în ce mai mult interes pentru tinerii din România. Practic, odată cu Brexit, piața s-a diversificat și s-a ramificat în multiple direcții. În mod clar Olanda a devenit destinația principală, fiind țara care oferă cele mai multe programe de Licență și Master în limba engleză în afara Marii Britanii”, declară Alexandru Ghiță, Președintele FINS.

Peste 200 de tineri din Ilfov, Cluj, Timiș, Sibiu, Constanța, Arad, Maramureș, Hunedoara, Iași, Brăila, Suceava, Galați, Bihor, Bistrița-Năsăud, Neamț, Dâmbovița, Dolj, Olt, Mureș și București dar și din Grecia, Polonia și Spania au aplicat pentru cereri de finanțare pentru facultăți din Europa.

„Tinerii care aplică pentru creditare la FINS văd acest demers ca pe o investiție clară în viitorul lor, programele alese fiind dintre cele mai diverse: de la Mastere în Precision Cancer Medicine, Nuclear Technologies, Marine Engineering, sau Communication Strategies, la programe de licență în Fashion Branding and Communication, Game Technologies, User Experience Design, Pharmacy, or Prosthetics and Orthotics.

Atât timp cât aplicantul arată potențial academic și profesional, este pasionat de ceea ce urmează să studieze și ne arată că are planuri de viitor solide, dar și o nevoie de finanțare reală, avem toate motivele să îi finanțăm studiile. Generația 2021 de studenți care pleacă la studii beneficiază de finanțare FINS în valoare de peste 1.500.000 euro”, completează Alexandru Ghiță.

În 2021, Fondul European de Investiții și FINS au semnat un al doilea acord de garantare în cadrul proiectului pilot EFSI Skills & Education. Acesta le permite elevilor și studenților din UE care vor să urmeze studiile de licență într-un stat membru UE, să ia credit fără codebitori și fără garanții imobiliare.

Acordul de garantare permite FINS, instituție financiară nebancară, să ofere credite în valoare de 5,5 milioane de euro și să ofere susținere pentru aproximativ 300-350 de studenți, care vor să urmeze programe de licență și master în țări din Uniunea Europeană. Studenții care primesc finanțare nu au nevoie de un istoric bancar sau financiar, nu au nevoie de un istoric de angajare și sunt acoperiți inclusiv în cazul unor situații extraordinare, deoarece creditele FINS nu se transferă rudelor sau moștenitorilor.

Mai mult, creditele oferite de FINS sunt construite cu o flexibilitate maximă, pentru a se adapta cât mai bine cerințelor reale ale studenților, aceștia beneficiind și de o perioadă lungă de grație (rambursarea creditelor începe la 6 - 12 luni după finalizarea studiilor și poate fi structurată pe termen de 5-10 ani). Astfel, studenții nu vor avea presiunea dată în general de împrumuturi, ci vor putea restitui banii în momentul în care, cel mai probabil, vor avea un job și un nivel salarial pe măsura pregătirii lor.

