Ovidiu Atanasiu nu s-a gândit niciodată să înființeze o școală. Însă spune că planetele s-au aliniat când lucra la Succes Academy, un program de dezvoltare personala, leadership și antreprenoriat pentru adolescenții de la 11 și până la 19 ani pe care îl fondase tot el.

„Primele semnale au venit de la tineri și au venit imediat. Ei când veneau la Succes Academy spuneau nu că la școala, că ne pasă de ei, că lucrăm subiecte care nu sunt prinse în programa scoalara și care le sunt utile în viața de zi cu zi. Și ei ne-au zis cumva de ce nu faceți o școala? În prima parte când am auzit, am zis stop joc, nu. Ce facem noi e dezvoltare personală, școală e ceva mai greu”, a declarat pentru Wawll-Street.ro, Ovidiu Atanasiu, fondator al AmSchool.

Ulterior avea să își schimbe părerea și să se gândească la modul realist ce fel de școală ar putea face și cu ce resurse. A exclus din start ideea de a merge pe o instituție cu o curriculă românească, așa că a intrat în contact cu mai mulți parteneri internaționali, adică organizații externă care garantează că școala întrunește condițiile necesare pentru a oferi o educație bazată pe standarde de înaltă calitate. După ce i-a eliminat rând, a ales parteneriatul cu Mizzou Academy, un sistem de educație dezvoltat în cadrul University of Missouri de către College of Education pentru copii de la nivel de grădiniță și până la clasa a XII-a.

I-am mai întrebat pe copii și ce nu le place la școala lor pentru că îmi dau seama că eu chiar am fost într-o bulă și nu am văzut niciodată probleme reale din sistem. Și apoi am zis să vedem și care sunt lucrurile pe care și le-ar dori părinții de la o școala și am făcut cu tinerii, recunosc aici că au fost doar adolescenții cu care am lucrat, niște chestionare și întâlniri în care i-am întrebat ce ar vrea de la o școală.

Ovidiu Atanasiu, fondator AmSchool (foto)