Radu Mihaiu spune că nu vrea să fie un politician care merge festivist să se laude în fața părinților.

Radu Mihaiu, primarul sectorului 2 al Capitalei, a anunțat pe Facebook că nu va merge la deschiderea anului școlar 2022-2023, așa cum fac majoritatea politicienilor.

”Astăzi nu voi fi prezent la nicio festivitate de deschidere a școlilor. Mi-am promis că nu voi fi niciodată politicianul cu cocardă care merge festivist în fața părinților cu lacrimi în ochi să le spună cât de importantă e școala lor. Mi-am promis că merg la școli în orice altă zi decât începutul sau finalul școlii.

Pentru că a pune preț pe școală înseamnă să muncești în fiecare din celelalte zile. Avem, de departe, cel mai mare buget de investiții la școli din București. 156 de milioane de lei, cu 50 de milioane mai mult decât sectorul de pe locul 2.

Pe lângă bugetul de dezvoltare, suntem singurul sector din București care finanțează programul Școală după Școală, un program de tip after-school cu masă caldă inclusă.

Am început în 2022 acest program. Am avut la început 900 de copii și am ajuns la 1400. Semestrul care începe acum are bugetați 1700 de copii. Semestrul viitor sper să avem 2000.

În 2022 am avut 34 de șantiere de școli deschise. Voi fi onest și voi spune că nu toate sunt perfecte. Doar 29 sunt finalizate, 5 sunt încă în faza de finalizare în maxim 2 săptămâni.

Avem cele mai mari burse pentru elevi. Avem, conform rapoartelor independente, cele mai bune condiții de școlarizare din România.

Într-o Românie normală, lucrurile astea contează mai mult decât dacă astăzi aș fi prezent la o festivitate de deschidere a școlilor”, a scris Mihaiu pe Facebook.

Sursa foto: Agerpres Foto

